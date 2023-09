IMSA | La Ferrari 296 di Conquest Racing in GTD nel 2024

La Conquest Racing ha presentato domanda di iscrizione all'IMSA SportsCar Championship per correre in Classe GTD nella stagione 2024 con la sua Ferrari 296 GT3.

Aperta la finestra per inviare le proprie candidature alla serie americana, la squadra attualmente impegnata nel GT World Challenge America con la nuovissima vettura del Cavallino Rampante non ha perso tempo.

La Conquest sta andando molto bene nel campionato a Stelle e Strisce di SRO, con Manny Franco ed Alessandro Balzan che sono già saliti sul primo gradino del podio nella stagione d'esordio con il nuovo mezzo di Maranello.

"Siamo lieti di annunciare che parteciperemo all'IMSA SportsCar Championship nel 2024 con un'iscrizione alla stagione completa - si legge nella nota della squadra statunitense - Il prossimo anno Manny Franco correrà con una Ferrari 296 GT3 nella Classe GTD e non potremmo essere più entusiasti di questo capitolo".

"Questo ulteriore passo avanti riflette la crescita e la dedizione di Conquest Racing con Ferrari nel corso degli anni e non vediamo l'ora di conoscere i livelli di successo che potremo raggiungere insieme in questa serie".

Come detto, dunque, prossimo passo sarà vedersela in tutta l'annata IMSA, con Franco - protagonista anche del Ferrari Challenge North America - come primo pilota confermato, mentre per conoscere il nome del suo compagno di squadra bisognerà attendere ancora un po', anche perché ne servirà pure un terzo per le gare di Endurance Cup, molto probabilmente proveniente dallo schieramento degli ufficiali di Ferrari Competizioni GT.

#21 Conquest Racing, Ferrari 296 GT3: Manny Franco, Alessandro Balzan Photo by: Mi-Jack Conquest Racing

"Sono estremamente orgoglioso ed entusiasta di affrontare questo nuovo capitolo con Conquest Racing per la prossima stagione - ha detto Franco - Ho imparato molto negli ultimi anni con il team, gareggiando in diverse serie e campionati, e non vedo l'ora di scoprire cosa ci aspetta mentre ci prepariamo per questa sfida. Guidare la Ferrari 296 GT3 a questo livello di competizione è una grande opportunità, per la quale siamo pronti".

Il proprietario del team di Indianapolis, Eric Bachelart, ha aggiunto: "Questo è un grande passo per noi e riflette il nostro impegno crescente con la Ferrari e il continuo miglioramento di Manny come pilota. Lavoriamo con lui fin dal suo debutto nelle corse nel 2021 e sono molto orgoglioso del modo in cui si è evoluto in un periodo di tempo così breve".

"Questo programma rappresenta anche l'ulteriore livello del nostro sistema priamidale con Ferrari, in quanto siamo passati dalla partecipazione al Ferrari Club Challenge e al Ferrari Challenge ad impegni ancor più grandi. Non potremmo essere più felici di entrare a far parte dell'IMSA SportsCar Championship e di partecipare al successo della serie".