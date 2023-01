IMSA | La Acura di Gradient tutta al femminile con Legge e Monk

Carica lettore audio

Una Acura NSX tutta 'rosa' sarà al via della stagione 2023 in IMSA SportsCar Championship grazie all'iniziativa portata avanti dalla Gradient Racing.

La squadra texana iscriverà la sua vettura #66 in versione GT3 EVO22 nella Classe GTD per Katherine Legge e Sheena Monk, che faranno il loro esordio in coppia alla 24h di Daytona.

Qui le ragazze godranno del supporto da parte del pilota ufficiale di Honda Performance Development, Mario Farnbacher, e Marc Miller.

"I miei piani per il 2023 erano piuttosto incerti, il che fa sembrare questo progetto ancora più un fulmine a ciel sereno! Ho contattato Katherine per caso per discutere di qualcosa che non c'entrava nulla, ma le idee hanno iniziato a circolare e le cose hanno cominciato a prendere forma", ha raccontato la Monk, vista in azione nel Lamborghini Super Trofeo tempo fa.

"Il continuo sostegno di JG Wentworth, unito all'impegno di Gradient nel portare avanti la mia crescita, mi ha permesso di raggiungere il mio obiettivo di partecipare alle competizioni IMSA, dove guiderò con orgoglio la Acura NSX GT3 Evo22 di HPD".

La Legge ultimamente era stata coinvolta in gare con le Porsche, ma in passato ha avuto modo di salire a bordo anche della Acura, quindi conosce il mezzo.

"Sono entusiasta di tornare nella famiglia Acura, il mio passaggio alle corse GT è avvenuto con la NSX GT3 e ho alcuni dei miei ricordi più belli di quegli anni", ha dichiarato la britannica.

"Ho partecipato allo sviluppo della piattaforma e sono orgoglioso dei risultati ottenuti con HPD, in particolare della prima vittoria globale della vettura a Detroit nel 2017. Non vedo l'ora di tornare in macchina a Daytona, nella gara più competitiva di sempre".

"Sheena è uno dei giovani talenti più promettenti dell'IMSA e con Mario Farnbacher e Marc Miller abbiamo molta esperienza e voglia di vincere. Non potrei essere più entusiasta di iniziare questa stagione".

Il Team Principal, Andris Laivins, aggiunge: "Questo team si presenta al 2023 con un grande mix di nuovi talenti e vecchi amici; siamo pronti a riprendere da dove avevamo concluso il 2022 ad Atlanta, con un successo. Sheena si è costantemente fatta un nome nell'IMSA e siamo molto orgogliosi di unirci a lei nel passaggio alla GTD con JG Wentworth come sponsor".

"Spero che riusciremo a ricompensare il loro impegno nei confronti di Sheena sul più grande palcoscenico delle corse di auto sportive. Katherine e Mario hanno anni di esperienza con la NSX a livello ufficiale, e Marc ha sviluppato quest'auto alla Gradient fin dal primo giorno, quindi la nostra formazione a Daytona è davvero speciale".

"La carica nel team è alta, abbiamo un incredibile equipaggio ai box e lo slancio derivante dalla nostra grande vittoria alla Petit Le Mans dello scorso ottobre. Non vedo l'ora di iniziare la stagione".