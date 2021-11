IMSA | Jarvis firma con MSR per guidare la Acura nel 2022

La Meyer Shank Racing ha ingaggiato Oliver Jarvis come pilota titolare per la stagione 2022 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Il britannico affronterà l'intera annata in Classe DPi a bordo della Acura ARX-05 #60, in attesa di sapere chi sarà il suo compagno per gli eventi Sprint e il terzo pilota per le gare Endurance, prima delle quali la 24h di Daytona a fine gennaio.

“Sono felice di unirmi a Meyer Shank Racing per la stagione 2022 dell'IMSA e non vedo l'ora di cominciare a lavorare con Mike Shank e la sua squadra, oltre che prendere in mano per la prima volta il volante della Acura ARX-05", ha detto Jarvis.

“Ho corso contro questo prototipo per tanti anni e l'ho visto vincere gare e titoli, quindi so che posso farcela anche io. Con una nuova squadra ci sarà tanto da imparare, ma sono sicuro che presto saremo veloci. Sono impaziente di andare in pista a lavorare e lottare per i successi".

#60 Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian Acura DPi, DPi: Helio Castroneves, Dane Cameron, Juan Pablo Montoya Photo by: Art Fleischmann