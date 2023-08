IMSA | Jack Aitken diventa nuovo pilota Cadillac a tempo pieno

Jack Aitken, ex pilota di riserva del team Williams di Formula 1, ha definito il suo programma per la stagione 2024. La prossima stagione correrà nell'IMSA per affiancare Pipo Derani al volante della Cadillac V-Series.R #31 del team Action Espress Racing.

Aitken prenderà il posto di Alexander Sims, il quale tornerà in Corvette Racing dopo una stagione passata nel team AXR nel corso di questa stagione.

Il 27enne britannico ha già corso accanto a Derani e Sims per le 4 gare che compongono l'IMSA Endurance Cup, debuttando alla 24 Ore di Daytona prima di aiutare i suoi compagni di squadra alla 12 Ore di Sebring. Ha anche preso parte alla 24 Ore di Le Mans, ma un contatto al primo giro lo ha costretto a chiudere la gara di durata più celebre al mondo al 17esimo posto.

"Jack ha fatto molto bene la passasta stagione e noi stavamo cercando piloti disponibili per il nostro programma Endurance", ha dichiarato Gary Nelson, team manager di Action Express Racing.

"Ha dimostrato di essere molto veloce in pista, di saper imparare velocemente a usare la vettura GTP e di essere una risorsa per il team. Per noi Jack sarà un ottimo pilota che comporrà un bell'equipaggio con Pipo [Derani] e avrà un ruolo più allargato la prossima stagione".

Al termine della stagione della Petit Le Mans manca un solo appuntamento e al momento Derani, Sims e Aitken sono in testa alla classifica con 7 punti di vantaggio sul primo equipaggio rivale.

#31: Whelen Engineering Racing, Cadillac VSeries.R, GTP: Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken Photo by: Art Fleischmann

"Da quando ho iniziato il programma con Cadillac Racing e Whelen Engineering, tutti sono stati incredibilmente gentili e appassionati nell'aiutare me il team a migliorare", ha aggiunto Aitken dopo l'annuncio ufficiale.

"Questo è uno dei motivi per cui sono incredibilmente entusiasta di diventare un pilota a tempo pieno del team a partire dalla prossima stagione".

"La competitività dell'IMSA e le qualità del calendario sono altri due motivi che mi hanno spinto ad accettare l'offerta e mi piace molto lo stile di gare a cui ho preso parte quest'anno nelle mie usscite in Endurance".

"Devo ringraziare Cadillac e Whelen Engineering per la loro continua fiducia nei miei confronti e nei miei compagni di squadra, Pipo e Alex".

Il sostituto di Aitken come pilota del team AXR per la categoria Endurance sarà nominato dal team in un secondo momento.