IMSA | Inter Europol trionfa al CTMP, fra le GT successi per Lexus-Vasser Sullivan e Mercedes-Winward

Jeremy Clarke e Tom Dillmannn hanno conquistato la vittoria per Inter Europol Competition nella gara IMSA che si è disputata al Canadian Tire Motorsport Park di Mosport.

In Canada, il duo è partito in pole position a bordo dell’Oreca #43 e si è riscattato dopo la battuta d’arresto subita nella gara dello scorso anno, effettuando un rifornimento veloce nei minuti finali e aggiudicandosi così la Sprint di 2h40' con un vantaggio di 9"796 sugli inseguitori.

Per Dillmann è stato un grande riscatto, poiché un anno fa in questa stessa gara era rimasto coinvolto in un grave incidente che gli aveva causato la frattura di una vertebra e aveva reso necessario un intervento chirurgico.

George Kurtz e Alex Quinn di Crowdstrike Racing by APR hanno chiuso al secondo posto, davanti a PJ Hyett e Dane Cameron della AO Racing.

La classe GTD PRO è stata vinta da Ben Barnicoat e Jack Hawksworth sulla Lexus di Vasser Sullivan Racing, ottenendo la seconda vittoria consecutiva dopo la precedente gara a Watkins Glen. Russell Ward e Philip Ellis della Mercedes-Winward Racing hanno centrato il primato in Classe GTD.

La gara

Clarke ha guidato il gruppo alla bandiera verde in LMP2 in una partenza senza intoppi anche per la classe GTD PRO, col poleman Neil Verhagen (BMW-Paul Miller Racing) rimasto primo senza problemi.

Episodio rischioso nelle prime fasi della gara nella lotta per il secondo posto nella GTD, quando Lorenzo Patrese (Ferrari-Conquest Racing) ha tentato un sorpasso all’ultimo momento all’interno di Benjamin Pedersen (Lexus-Vasser Sullivan) alla curva 10. I due si sono toccati, ma sono riusciti a proseguire; Pedersen ha mantenuto la posizione, mentre Patrese è sceso al quarto posto.

A circa 10' dall’inizio della gara, Verhagen è stato messo sotto pressione da Max Esterson (McLaren-RLL Team), con Alexander Sims (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) che seguiva da vicino al terzo posto.

Clarke ha mantenuto un vantaggio di 2" nella LMP2, mentre Dudu Barrichello (Aston Martin-Heart of Racing) è salito al comando in GTD, ma la prima neutralizzazione è arrivata pochi istanti dopo, quando John Farano (Tower Motorsports) è uscito di pista alla curva 3, subendo danni alla parte anteriore destra della sua Oreca #8, dovendo rientrare ai box.

Clarke ha guidato il gruppo alla ripartenza a 2h20' dalla fine, guadagnando un paio di secondi su Misha Goikhberg (Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen).

I pit stop sono iniziati circa 13' dopo, con PJ Hyett dell’AO Racing che è stato il primo a entrare ai box per la sosta; nessun cambio di pilota. Barrichello, in testa alla classe GTD, ha effettuato il pit stop poco dopo e ha subito una sosta lenta, con Pedersen che ha conquistato la prima posizione.

A poco meno di due ore dalla fine, Tobi Lutke (TDS Racing) è uscito di pista andando a sbattere contro le barriere di pneumatici alla curva 8 e provocando la seconda neutralizzazione.

Al termine delle restanti soste ai box, la classifica ha visto George Kurtz (Crowdstrike Racing by APR) risalire dal settimo al primo posto nella LMP2, con Jack Hawksworth (Vasser Sullivan) in testa alla GTD PRO e Trent Hindman (Wayne Taylor Racing) in vetta alla GTD.

Mentre il gruppo ripartiva con bandiera verde a 1h48' dalla fine, Robert Wickens (Corvette-DXDT Racing) è rimasto ai box a causa di un problema all’acceleratore, tornando poi in azione con 2 giri di ritardo in GTD.

Dopo un’altra serie di pit stop e cambi di pilota nella LMP2, Dillmannn ha sostituito Clarke, Alex Quinn ha preso il posto di Kurtz e Dane Cameron quello di Hyett. Goikhberg non aveva ancora effettuato il pit stop e ha conquistato la testa della gara.

Nella GTD PRO, Ben Barnicoat ha sostituito Hawksworth mentre la Lexus #14 manteneva il comando della classe. Hindman continuava a guidare la GTD, con un vantaggio di 0"4 su Philip Ellis (Winward Racing), ma verso metà gara il pilota Mercedes è riuscito a balzare primo.

Mentre Ellis continuava a guidare la GTD a metà gara, Barnicoat ha accumulato un vantaggio di 5"2 su Nikita Johnson, subentrato a Esterson alla guida della McLaren-RLL. Goikhberg ha effettuato il pit stop dalla prima posizione nella LMP2, cedendo il comando a Quinn.

Appena cinque minuti dopo la metà della gara, Mikkel Jensen (United Autosports USA) è rimasto incastrato alla curva 8, ma è riuscito a uscire in retromarcia dalla barriera di pneumatici, tornare alla corsia dei box ed evitare di causare un’altra bandiera gialla neutralizzazione.

Contemporaneamente, Quinn è rimasto bloccato per un breve momento nel traffico, consentendo a Dillmann di conquistare la testa della classifica generale.

A un’ora dalla fine, dopo una serie di pit stop per entrambe le classi GTD, Barnicoat è rimasto in testa nella GTD PRO con un vantaggio considerevole di 6" su Nick Tandy (AO Racing). Ellis era in testa con 0"6 di vantaggio su Aaron Telitz, subentrato a Pedersen. Dillmann ha continuato a guidare la LMP2 – e la classifica generale – davanti a Quinn, mantenendo un vantaggio di 1"2.

Quinn ha effettuato il pit stop dalla seconda posizione a 52' dalla fine, seguito da Dillmann e Cameron nel giro successivo. Inoltre, Ricky Taylor (Bryan Herta Autosport/PR1/Mathiasen), ma poi è rientrato a 43 minuti dalla fine, restituendo il comando a Dillmann.

A 30' dal termine le posizioni erano ormai consolidate e la battaglia più serrata ha visto Telitz insidiare la leadership di Ellis in GTD, con un distacco di 1"2.

A 22' dalla fine, Cameron si è infilato nella corsia dei box ed è ripartito senza preoccupazioni per il carburante e con la pista libera, il che gli ha permesso di ottimizzare il proprio ritmo rispetto a Dillmann e Quinn, che dovevano destreggiarsi nel traffico. Quinn si è fermato 11' dopo per un rapido rifornimento, ma è riuscito a mantenere il secondo posto, Dillmannn ha effettuato il pit stop nel giro successivo ed è riuscito a tornare al comando.

Barnicoat ha continuato a mantenere saldamente la testa nella GTD PRO, mentre Ellis era ancora in testa nella GTD, con posizioni ormai congelate fino al traguardo.