IMSA: il Team Penske non seguirà più le Acura DPi nel 2021

Acura Motorsports ha annunciato con un comunicato ufficiale la separazione a fine stagione dal Team Penske, che li vedeva ormai da tre anni collaborare nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Le ARX-05 DPi di Juan Pablo Montoya-Dane Cameron ed Helio Castroneves-Ricky Taylor dovranno quindi trovare per il 2021 un nuovo team che se ne occupi, supportato dal marchio di casa Honda.

“A nome di tutti i membri di Acura e HPD, vogliamo ringraziare il Team Penske per il grande impegno e gli incredibili risultati raggiunti con la ARX-05 - ha dichiarato Ted Klaus, presidente di Honda Performance Development, la quale si occupa di Acura Motorsports - I successi ottenuti in oltre due anni di collaborazione ci hanno dato ancor più spinta per raggiungerne altri e difendere i titoli, in modo da concludere in bellezza la collaborazione".

Jon Ikeda, vice presidente di Acura, ha aggiunto: "Roger Penske ha fatto parte a lungo della famiglia Acura ricoprendo un ruolo importante, è stato uno dei nostri più grandi rivenditori ed è un privilegio per noi averlo avuto in Acura Motorsports. Col Team Penske abbiamo vissuto lo spirito della competizione già con il precedente prototipo della ALMS, saremo sempre grati a loro per il contributo dato in questi tre anni di programma DPi”.