IMSA | HoR conferma una Aston Valkyrie e una Vantage nel 2025

Il The Heart of Racing Team ha confermato che per la stagione 2025 dividerà il proprio impegno in IMSA SportsCar Championship tra le Classi GTP e GTD.

La squadra diretta da Ian James, come sappiamo, porterà al debutto la nuovissima Aston Martin Valkyrie nella categoria Regina della serie nordamericana, ma è stata confermata pure la presenza di una Vantage AMR tra le GT3 con equipaggi Pro-Am.

Mentre per il prototipo Hypercar è stato scelto il #23, per la sorellina verrà mantenuto il #27 come numero di riferimento; questo annuncio pone anche fine all'impegno in Classe GTD PRO con i piloti ufficiali della Casa inglese, che verranno quindi divisi tra le due auto schierate.

Ovviamente per le formazioni bisognerà attendere ancora qualche settimana, tanto più che c'è da portare a termine la stagione 2024 in IMSA dove le Vantage sono in azione in entrambe le divisioni GT3.

#027 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo: Roman De Angelis, Mario Farnbacher Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

"Siamo entusiasti di vedere cosa ci riserverà la stagione 2025 ed è un po' pazzesco guardare indietro e vedere da dove siamo partiti rispetto a dove siamo attualmente", ammette il Team Principal e pilota James.

"Alla fine abbiamo deciso di iscriverci alla Classe GTD perché è complementare al nostro programma GTP tutto formato da piloti PRO e rappresenta un utile gradino nella scala di valori".

"Questa settimana, però, siamo decisi a dare la caccia al campionato GTD PRO con il team della Vantage #23. Una volta terminata la stagione, daremo attenzioni ai nostri programmi GTP e GTD, concentrandoci completamente sul 2025".