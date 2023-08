IMSA | Già aperte le iscrizioni al 2024, tutto esaurito in vista Il campionato americano ha scelto di dare il via alle adesioni per la prossima stagione, alla quale tanti nuovi partecipanti non vorranno mancare e dunque con l'obbligo di pianificare in anticipo ogni cosa, anche in base ai posti disponibili.

Di: Francesco Corghi L'IMSA SportsCar Championship ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla stagione 2024, per cominciare a capire quante vetture ci saranno sulla griglia di partenza. Dopo la pubblicazione del calendario di 11 eventi, dei quali 5 facenti parte dell'Endurance Cup, i vertici della serie americana hanno dato il via per tutti i team che vogliono prendere parte alla prossima annata, i quali potranno inviare le rispettive candidature. Nel 2024 non ci sarà più la categoria LMP3, mentre rimarranno le già note GTP, LMP2, GTD PRO e GTD; in particolare, il numero dei presenti tra i primi prototipi con le LMDh è destinato a crescere. Come già noto, Lamborghini porterà una SC63 gestita da Iron Lynx all'esordio a Sebring, mentre Acura avrà una seconda ARX-06 preparata dal team Wayne Taylor Racing-Andretti. Tra le GTD avremo quattro nuovissime Corvette Z06 GT3.R e le Ford Mustang, per cui è prevedibile anche qui una nutritissima griglia di contendenti. Chiaramente i presenti nelle quattro categorie non mancheranno e aprire le iscrizioni in anticipo servirà anche a capire quante di quelle gara-per-gara potranno essere accettate; queste ultime avranno inizio il 12 settembre. #32 Team Korthoff Motorsports Mercedes AMG GT3: Mike Skeen, Mikael Grenier Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images Con l'iscrizione all'intera stagione può essere formalizzata anche la domanda per la 24h di Daytona del 25-28 gennaio e c'è tempo fino al 3 ottobre per inviare la documentazione. Il 12 ottobre l'IMSA pubblicherà l'elenco iscritti 2024 durante il fine settimana della Petit Le Mans che si tiene a Road Atlanta. Per quanto riguarda i piloti, le iscrizioni cominceranno dal 5 settembre e chiuderanno il 7 novembre, sia per l'intera stagione che per la sola 24h di Daytona. "Come abbiamo già sperimentato nella stagione 2023, ci aspettiamo un aumento delle iscrizioni per tutte e quattro le classi del Campionato", ha dichiarato il presidente dell'IMSA John Doonan. "Tutte le indicazioni dicono che ancora una volta riceveremo più iscrizioni di quante ne potremo accogliere. L'apertura del processo in questo momento consentirà ai concorrenti di pianificare meglio la prossima stagione e ci dà anche l'opportunità di rivedere e costruire la nostra lista iscritti molto prima rispetto agli anni precedenti".