IMSA: GEAR e GRT rompono, line-up femminile in cerca di una GTD

Dopo una sola uscita, la GEAR Racing si divide dal Grasser Racing Team ed entrambe le squadre proseguiranno in altro modo la stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

L'accordo per l'annata corrente insieme tra il team austriaco e l'organizzazione di Mark Ruggieri che raduna le ragazze da corsa era giunto già al termine del 2019, con il debutto in Classe GTD alla 24h di Daytona della Lamborghini condotta da Tatiana Calderón, Rahel Frey, Katherine Legge e Christina Nielsen che si era concluso domenica mattina con un mesto ritiro che aveva portato anche ad un principio d'incendio sulla GT3 di Sant'Agata Bolognese.

Ad un paio di settimane dalla ripartenza dell'IMSA, prevista sempre a Daytona il 4 luglio, ecco l'annuncio da parte di GEAR Racing che rivela la separazione.

“In GEAR Racing siamo determinati a portare avanti il progetti in IMSA con il nostro equipaggio tutto al femminile, in questo momento stiamo valutando tutte le opzioni per capire quale sia il programma migliore - recita la nota ufficiale - Nelle prossime settimane la speranza è di trovare qualcosa di definitivo".

Con la gara di Daytona imminente e la successiva di Sebring a metà luglio, sarà però molto difficile vedere nuovamente in azione le ragazze griffate GEAR, con la Legge e la Nielsen che avrebbero dovuto proseguire l'avventura in GTD con la loro Huracàn.

“Per quanto riguarda le gare di Daytona e Sebring previste in luglio, pare che il tempo a disposizione sia troppo poco per arrivare ad una conclusione degli accordi. Anche altre squadre dovrebbero rientrare solamente per la tappa successiva di Road America, che per ora è quella più indicata per noi".

Questo comporterà anche un possibile nuovo annuncio per quanto riguarda GRT, perché per ora rimane iscritta al campionato solamente la Lamborghini affidata ad Andy Lally e John Potter in collaborazione con il Team Magnus.