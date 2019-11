IMSA: GEAR e GRT con la Lamborghini "rosa" del duo Legge-Nielsen

Katherine Legge e Christina Nielsen saranno al via dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship nel 2020 condividendo il volante di una Lamborghini Huracán GT3 EVO.

Le due ragazze sono infatti entrate nel progetto GEAR (Girl Empowerment Around Racing), che ha raggiunto un accordo con il Grasser Racing Team per schierare la vettura #19 nella serie statunitense beneficiando del supporto tecnico e di ulteriori sponsorizzazioni da parte della squadra che ha vinto in Classe GTD quest'anno la 24h di Daytona e la 12h di Sebring, diventando così quella di riferimento per Lamborghini Squadra Corse per la categoria.

"La nostra missione è portare le ragazze ad essere forti ed intelligenti sia in pista che nella vita - ha dichiarato Kara Kenney, responsabile della GEAR - Siamo entusiasti di avere Katherine e Christina nel nostro team e non potevamo chiedere di meglio nell'avere come partner Grasser Racing".

La Legge ha aggiunto: "Ho avuto modo di guidare la Lamborghini ed era nei miei programmi, poi con Christina abbiamo incontrato Kara, che con la sua azienda ha siglato velocemente l'accordo con GRT dandoci la possibilità di diventare loro piloti. E' fantastico essere nuovamente assieme a Christina e vedere che tutto si è svolto così rapidamente. E' molto più che correre semplicemente, sarà una cosa che farà la differenza per le generazioni future. L'IMSA è stata casa mia per diversi anni e non vedo l'ora di ricominciare".

Contenta anche la Nielsen: “Mi ritengo estremamente fortunata a poter affrontare per il terzo anno l'IMSA per dare la caccia al titolo GTD con dei partner così forti. E' il mio campionato preferito e sono contentissima di essere ancora con Katherine. Grasser è uno dei team più competitivi nel paddock".

"Il Grasser Racing Team è più che contento di poter schierare la Lamborghini #19 con GEAR Racing nell'IMSA WeatherTech Championship 2020 - ha detto il fondatore della squadra austriaca, Gottfried Grasser - E' un onore preparare una nuovissima Lamborghini Huracán GT3 EVO per Christina Nielsen e Katherine Legge, siamo entusiasti e carichi nel dare la caccia a nuove vittorie e non vediamo l'ora di cominciare con la corsa più importante, la 24h di Daytona a gennaio".