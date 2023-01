IMSA | Fuoco completa la formazione della Ferrari di Cetilar

Carica lettore audio

Sarà Antonio Fuoco il pilota ufficiale Ferrari che darà una mano alla Cetilar Racing in occasione della 24h di Daytona.

Il calabrese condividerà il volante della nuovissima 296 GT3 #47 con il titolare della squadra, Roberto Lacorte, più Giorgio Sernagiotto ed Alessandro Balzan.

Il quartetto della vettura #47 sarà impegnato in Classe GTD nel primo evento dell'IMSA SportsCar Championship, per il quale il team si è preparato nei giorni scorsi con un test svolto ad Homestead, appena ricevuta l'auto di Maranello.

Per Fuoco è la terza Daytona con Cetilar Racing dopo le edizioni del 2021, quando era stata schierata la Dallara LMP2, e 2022 con la Ferrari 488.

#47 Cetilar Racing, Ferrari 296 GT3: Giorgio Sernagiotto, Roberto Lacorte, Alessandro Balzan Photo by: Cetilar Racing

La novità dell'equipaggio è Balzan, tornato alla ribalta con la partecipazione al GT World Challenge Europe l'anno scorso e da diverso tempo impegnato negli Stati Uniti a livello lavorativo e sportivo.

"Sono super entusiasta di annunciare che correrò con la nuova Ferrari 296 GT3 #47 della Cetilar Racing alla 24h di Daytona", ha scritto sui social Balzan.

"Sono più che grato per questa incredibile opportunità di gareggiare in una delle mie gare endurance preferite assieme a Roberto, Giorgio ed Antonio come portacolori della Ferrari".

Il primo appuntamento per i quattro piloti Cetilar saranno i test Roar Before the 24 che avranno luogo nel fine settimana del 20-22 gennaio, per poi affrontare la 24h del 28-29 il weekend seguente. Il team sarà al via anche degli altro round di Endurance Cup IMSA.