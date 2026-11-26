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IMSA | Ferrari e AF Corse in GTD nel 2027, una seconda 296 in GTD PRO a Daytona

La squadra piacentina ha confermato l'impegno con la 296 GT3 EVO #50 per tutta la prossima stagione nella serie americana, mentre per la 24h della Florida ci sarà anche un altro equipaggio a dare l'assalto al successo.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 26 nov 2026, 11:00

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Foto di: AF Corse

AF Corse è pronta ad affrontare una nuova stagione dell’IMSA SportsCar Championship, portando la propria esperienza e la Ferrari 296 GT3 Evo in uno dei campionati di endurance più competitivi al mondo.

Il team prenderà parte per la prima volta all’intero campionato con la Ferrari 296 GT3 Evo #50, iscritta in classe GTD e affidata a Matias Perez Companc e al pilota ufficiale Ferrari Nicklas Nielsen, che si divideranno il volante per tutta la stagione.

Per le gare valide per la Endurance Cup, la formazione sarà rafforzata dalla pilota ufficiale Ferrari, Lilou Wadoux-Ducellier, che affiancherà i due piloti titolari. Farà parte dell’equipaggio anche alla 24 Ore di Daytona, gara di apertura della stagione, dove il pilota ufficiale Ferrari Arthur Leclerc completerà la formazione.

AF Corse USA, Ferrari 296 GT3 EVO 2027

Foto di: AF Corse

AF Corse schiererà inoltre una seconda Ferrari 296 GT3 Evo, la #21 nella classe GTD PRO, esclusivamente per la 24h di Daytona. L’auto sarà guidata dal pilota AF Corse Simon Mann, dai piloti ufficiali Ferrari Alessio Rovera e Tommaso Mosca e dall’americano Alec Udell, formando un quartetto competitivo per la prestigiosa classica di endurance della Florida.

Grazie a una solida combinazione di talenti internazionali, piloti esperti di gare di endurance e piloti ufficiali Ferrari, AF Corse è pronta ad affrontare le sfide del campionato IMSA, a partire dalla leggendaria 24 Ore di Daytona.

L’impegno del team riflette la sua costante ambizione di competere ai massimi livelli delle gare GT internazionali, con la Ferrari 296 GT3 Evo al centro del proprio programma nordamericano.

AF Corse USA, Ferrari 296 GT3 EVO 2027

Foto di: AF Corse

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