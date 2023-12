IMSA | Felipe Massa alla 24h di Daytona con la LMP2 di Riley

Felipe Massa tornerà a correre in occasione della 24h di Daytona, facendo il suo debutto assoluto nell'IMSA SportsCar Championship.

L'ex-pilota di Formula 1, tornato ultimamente sui giornali per la sua battaglia legale intrapresa sull'assegnazione del titolo 2008, ha raggiunto l'accordo con il team Riley per salire a bordo della Oreca 07-Gibson schierata dal team in Classe LMP2.

Il 42enne brasiliano aveva già avuto modo di provare la vettura #74 della squadra alcune settimane fa ed oggi è stato confermato come compagno di squadra di Gar Robinson, Felipe Fraga e Josh Burdon, ossia il trio designato a rappresentare la compagine nella stagione 2024.

"Ho sempre cercato di partecipare a una di queste gare nella mia carriera e sarà la prima volta che correrò la 24 Ore di Daytona grazie a Riley Motorsports - ha dichiarato Massa - È un team molto grande e importante negli Stati Uniti, quindi voglio ringraziare molto Gar e John Donovan per l'invito, insieme a mio fratello Felipe Fraga".

"Abbiamo corso in Stock Car e sarà la prima volta che saremo insieme in questo team così importante. Inoltre, con Josh, saremo in quattro a gareggiare e a lottare per la vittoria. Sono molto felice e sono sicuro che sarà una grande esperienza per me partecipare a questa importante gara".

Robinson aggiunge: "L'opportunità si è presentata e la possibilità di condividere un'auto con una leggenda come Felipe Massa, oltre a Felipe Fraga, è un sogno che si avvera. È un'occasione da non perdere".

Photo by: JEP / Motorsport Images #2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Alex Lynn

Lynn sulla Corvette di AWA

Nel frattempo, la Corvette Racing ha comunicato che Alex Lynn sarà a Daytona sulla nuovissima Z06 GT3.R della AWA Motorsport.

Il britannico, protagonista con la Cadillac LMDh nel FIA WEC, condividerà il volante della vettura #13 assieme ad Orey Fidani, Matt Bell e Lars Kern per dare l'assalto al successo in Classe GTD.

"Sono davvero entusiasta di unirmi alla AWA per Daytona, è davvero speciale guidare la nuovissima Corvette al suo debutto mondiale e sul più grande palcoscenico delle gare endurance nordamericane", dice Lynn.

"La AWA ha dato prova delle proprie capacità dimostrando di sapere cosa serve per vincere questa gara e io sono entusiasta di provare a fare altrettanto. Vorrei anche ringraziare GM per avermi permesso di partecipare a questa nuova avventura con la Corvette".