Era Motorsport e DragonSpeed al via della 24h di Daytona in LMP2

La Era Motorsport sarà al via della 24h di Daytona in collaborazione con la DragonSpeed, schierando una Oreca 07 motorizzata Gibson in Classe LMP2.

La squadra diretta da Kyle Tilley ha infatti raggiunto un accordo per avere supporto tecnico da quella di Elton Julian per il primo round della stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, in attesa di capire ulteriori dettagli riguardo un possibile prosieguo dell'avventura nella serie a stelle e strisce.

"Siamo entusiasti di tornare a correre nell'IMSA per la 24h di Daytona - ha dichiarato Tilley - Non ci aspettavamo di avere conferma di tutto ciò così presto, ma siamo entusiasti perché c'è grande interesse mediatico verso la nostra squadra. Tutti quelli che lavorano alla DragonSpeed ci daranno un sostegno inestimabile e saremo carichi per affrontare la sfida. Grande rispetto va anche ai nostri partner, fino a quando il puzzle non sarà completo non diremo nel dettaglio cosa faremo per il 2020. Intanto c'è grande eccitazione per la notizia che vi abbiamo dato, non vedevamo l'ora di averne conferma e ora c'è".