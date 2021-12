IMSA | Era Motorsport conferma tutti sulla sua Oreca per il 2022

La Era Motorsport ha completato l'iscrizione alla prossima stagione dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Anche nel 2022 in LMP2 ci sarà la Oreca 07-Gibson condotta dal solito Dwight Merriman, più Ryan Dalziel e con l'aggiunta di Kyle Tilley per le gare dell'Endurance Cup, mentre alla 24h di Daytona rivedremo all'opera Paul-Loup Chatin, che già era stato col team nell'edizione 2021.

"È fantastico rimettere insieme questo gruppo per il 2022, siamo stati un'ottima squadra nel corso della stagione 2021, e non vedo l'ora di capire cosa potremo fare nella prossima", ha detto Merriman.

"Sono entusiasta di avere Ryan al mio fianco per tutta l'annata e sarà bello avere ancora Kyle per gli eventi Endurance. Vincere la 24h di Daytona è stata un'esperienza incredibile e non vedo l'ora di tornarci per difendere il successo e iniziare alla grande il 2022".

Dalziel ha aggiunto: "La nostra stagione 2021 è stata fantastica, vincere Daytona e poi proseguire con un secondo posto a Sebring è stato un inizio perfetto. Abbiamo faticato un po' in Europa con le regole, ma quando siamo tornati negli Stati Uniti abbiamo subito trovato il nostro passo vincendo a Road America".

"Onestamente non stavo cercando altre opportunità in IMSA, ero già molto felice di poter rimanere con Era per le gare endurance 2021. Ma quando Kyle mi ha offerto l'oportunità di correre per la stagione completa con Dwight, sono rimasto a bocca aperta. Hanno costruito una squadra incredibile e sono onorato di farne parte per il 2022".

#18: Era Motorsport ORECA LMP2 07, LMP2: Ryan Dalziel, Dwight Merriman Photo by: Art Fleischmann

Gli fa eco Tilley: "La nostra terza stagione in IMSA pare essere una delle più grandi sfide finora. Con così tante squadre in LMP2, il livello si è certamente alzato. Anche se mi mancherà essere al via di tutta la stagione con la nostra Oreca #18, ma è la decisione giusta per l'azienda e il team".

"Stiamo facendo sforzi come squadra in vista dell'arrivo delle LMDh. Detto questo, sono felice di poter rimanere come concorrente della Endurance Cup e di difendere la nostra vittoria a Daytona!"

Chatin conclude: "Sono davvero felice di tornare con il team Era per questa nuova stagione e soprattutto a Daytona. L'anno scorso ci siamo divertiti molto insieme vincendola ed è molto importante per me tornare con Dwight, Kyle e Ryan e lottare di nuovo per il primo posto".

"La sfida è tosta, ma sono convinto che insieme abbiamo il potenziale per fare grandi cose. Un grande ringraziamento a tutta la squadra per aver rinnovato la loro fiducia in me".