IMSA | Ecco il calendario delle 11 gare 2027 nel segno della stabilità

L'IMSA SportsCar Championship ha pubblicato il calendario delle 11 gare che i protagonisti di Sprint Cup ed Endurance Cup andranno ad affrontare nella stagione 2027, dimostrandosi ancora una delle serie più attive e lungimiranti, e non solo sottolineando il bene di avere continuità, ma mettendosi avanti coi lavori con largo anticipo.

Questo metterà, ancora una volta, tutti gli altri campionati legati al mondo dell'endurance e ruote coperte, di doversi adeguare per cercare di evitare concomitanze o trasferte che possono trasformarsi in corse contro il tempo, mettendo a dura prova anche i diretti interessati fra i partecipanti.

In occasione della 24h di Daytona era già stata anticipata la data della gara d'apertura che si terrà in Florida il fine settimana del 28-31 gennaio, come sempre preceduta dai test Roar Before the 24 il weekend precedente (22-24 gennaio).

Dopo una lunga pausa, avremo invece la 12h di Sebring in data 17-20 marzo come secondo evento di Endurance Cup e in entrambi i casi in pista andranno tutte le categorie previste, ovvero GTP, LMP2, GTD PRO e GTD.

Il 16-17 aprile sarà invece la volta della prima uscita di Sprint Cup in quel di Long Beach per la gara di 100', mentre la successiva tappa di Laguna Seca del 30 aprile-2 maggio sarà di di 2h40', tornando a 100' per il round di Detroit del 4-5 giugno per GTP/GTD PRO/GTD

L'Endurance Cup tornerà in azione il 24-27 giugno a Watkins Glen per la classica 6h riservata a tutti, poi spazio alle sole LMP2/GTD PRO/GTD al Canadian Tire Motorsport Park di Bowmanville il 9-11 luglio.

Confermata la 6h di Road America per tutti il weekend del 29 luglio-1 agosto, la tradizionale sosta estiva si interromperà come sempre il 20-22 agosto per la truppa GT, impegnata al VIRginia International Raceway. A seguire altra sosta di quasi un mese per riaccendere poi i motori ad Indianapolis il 17-19 settembre, ancora per una gara Sprint di 2h40'.

Come sempre, il gran finale di stagione e dell'Endurance Cup è riservato alla mitica Petit Le Mans da 10h a Road Atlanta il 6-9 ottobre.

A questo, l'IMSA fornirà più avanti dettagli su cinque sessioni di test collettivi che avranno luogo sui tracciati dell'Endurance Cup solo per gli iscritti all'intera stagione della serie.

Partenza Foto di: Art Fleischmann

"Ogni stagione rappresenta un’occasione per consolidare l’incredibile slancio dell’IMSA e il calendario 2027 incarna il meglio dei legami di lunga data e dei nostri circuiti di livello mondiale. Apprezziamo inoltre la collaborazione delle altre Federazioni, con cui lavoriamo tutti insieme in buona fede per ridurre al minimo le concomitanze di date e creare il calendario più solido possibile per squadre, partner e tifosi", ha commentato il Presidente IMSA, John Doonan.

"La stagione 2027 è particolarmente significativa in quanto celebriamo diversi traguardi storici: la 75a edizione della 12h di Sebring, il 70° anniversario di Laguna Seca, la 65a 24h di Daytona e la 30a Petit Le Mans. Questi eventi iconici rappresentano il cuore e l'anima delle corse automobilistiche e non vediamo l'ora di onorarne l'eredità insieme ai nostri partecipanti e tifosi".

L'AD, Ed Bennett, aggiunge: "L’annuncio del nostro calendario così presto nel corso dell’anno, ormai diventato una nostra tradizione, testimonia la stabilità dei nostri eventi e dei rapporti con i promotori, e siamo grati a tutti loro".

"Inoltre, offre a tutte le parti coinvolte, dagli addetti ai lavori a partecipanti ed appassionati di corse IMSA, l’opportunità di organizzarsi per partecipare con largo anticipo. Quasi tutti i nostri eventi hanno registrato un aumento delle presenze rispetto all’anno precedente negli ultimi anni, quindi è plausibile che la nostra strategia di annunciare i calendari a marzo stia dando i suoi frutti".

IMSA - CALENDARIO 2027

28-31 gennaio: 24h di Daytona - Endurance Cup (GTP, LMP2, GTD PRO e GTD)

17-20 marzo: 12h di Sebring - Endurance Cup (GTP, LMP2, GTD PRO e GTD)

16-17 aprile: Long Beach - Sprint Cup (GTP, GTD)

30 aprile-2 maggio: Detroit - Sprint Cup (GTP, GTD PRO, GTD)

4-5 giugno: Laguna Seca - Sprint Cup (GTP, LMP2, GTD PRO e GTD)

24-27 giugno: 6h di Watkins Glen - Endurance Cup (GTP, LMP2, GTD PRO e GTD)

9-11 luglio: Canadian Tire Motorsport Park - Sprint Cup (LMP2, GTD PRO, GTD)

29 luglio-1 agosto: 6h di Road America - Endurance Cup (GTP, LMP2, GTD PRO e GTD)

20-22 agosto: VIR - Sprint Cup (GTD PRO, GTD)

17-19 settembre: Indianapolis - Sprint Cup (GTP, LMP2, GTD PRO e GTD)

6-9 ottobre: Petit Le Mans - Endurance Cup (GTP, LMP2, GTD PRO e GTD)