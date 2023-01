IMSA | Ecco i piloti delle Lamborghini di Iron Lynx per Daytona

Carica lettore audio

La Iron Lynx ha ufficializzato gli equipaggi delle Lamborghini che schiera alla 24h di Daytona, primo round dell'IMSA SportsCar Championship 2023.

Come Motorsport.com aveva anticipato in fase di presentazione di Romain Grosjean, questa è la prima uscita del pilota svizzero come alfiere del Toro di Sant'Agata Bolognese.

Il ginevrino condividerà il volante coi già annunciati Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti, mentre è Jordan Pepper il quarto concorrente della Huracan GT3 EVO2 #63 iscritta alla Classe GTD PRO.

Per Iron Lynx ci sono anche altre due vetture nell'elenco e in categoria GTD. Una è la #19 che vede a bordo Franck Perera, Rolf Ineichen, Raffaele Giammaria e Claudio Schiavoni, uno dei finanziatori e collaboratori della squadra romagnola diretta da Andrea Piccini.

E poi c'è la #83 delle Iron Dames, ancora nella loro formazione 'originale' vista in azione già la passata stagione, con Michelle Gatting, Doriane Pin, Rahel Frey e Sarah Bovy pronte ad esordire con la Lamborghini.

Queste auto prenderanno parte all'intera stagione di Endurance Cup dell'IMSA, come avevamo già specificato quando fu ufficializzato l'accordo tra Iron Lynx e Lamborghini Squadra Corse per l'avvento della LMDh nel 2024. Gli equipaggi invece verranno comunicati di volta in volta, tranne quello delle ragazze che sarà Frey/Pin/Gatting.

Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: Iron Lynx

"Siamo entusiasti di annunciare la nostra fantastica formazione di piloti e l'incredibile iscrizione di tre vetture alla prossima prestigiosa 24h di Daytona, che si terrà alla fine di questo mese e che segna la nostra prima partecipazione alla IMSA Endurance Cup", ha dichiarato il team principal Piccini.

"E' altresì bello riportare le Iron Dames in America, contribuendo a costruire la nostra base di fan negli Stati Uniti e dando seguito all'incredibile sostegno ricevuto alla 1000 Miglia di Sebring dello scorso anno".

"Nell'affrontare questa stagione, faremo tesoro degli insegnamenti tratti dalle intense stagioni precedenti per un 2023 con lo stesso spirito e attitudine, mettendo insieme piloti nuovi e vecchi che sanno già come si vince nel motorsport".