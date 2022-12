IMSA | Ecco i piloti Aston Martin per le Vantage-Heart of Racing

Carica lettore audio

Anche la Aston Martin non vuole mancare alla lotta per il successo in IMSA SportsCar Championship nella stagione 2023.

La Casa britannica continuerà a presenziare con la Vantage GT3 preparata dalla Heart Of Racing sia in Classe GTD PRO che in GTD.

Per la prima categoria sono stati scelti Alex Riberas e Ross Gunn per condividere il volante della vettura #23, con David Pittard che si unirà a loro per la 24h di Daytona.

In GTD ci sarà da difendere il titolo conquistato da Roman De Angelis, il quale avrà come compagno di squadra sulla Aston #27 l'esperto Marco Sørensen, più il team principal Ian James e Darren Turner alla prima gara in Florida.

"Siamo davvero soddisfatti di aver definito i nostri piani per l'anno e siamo pronti a partire con il piede giusto a Daytona - ha detto James - Abbiamo un supporto fantastico da parte di Aston Martin e i nostri piloti sono molto forti".

"L'equipaggio è quasi del tutto identico a quello dell'anno scorso, quindi abbiamo una grande esperienza di squadra da sfruttare in questa stagione e tutti non vedono l'ora di iniziare a lavorare ai test Roar il mese prossimo".

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3: Roman De Angelis, Maxime Martin, Ian James Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images