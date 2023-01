IMSA | Ecco gli equipaggi delle Ferrari di Risi e AF Corse Arrivano i nomi per le altre 296 GT3 impegnate in Florida a fine gennaio: la #62 di Risi Competizione è iscritta in GTD PRO per Calado/Pier Guidi/Serra/Rigon, mentre la #21 di GTD preparata da AF Corse verrà condivisa da Castellacci/Mann/Vilander/Perez-Companc.