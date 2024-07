IMSA | DragonSpeed passa in GTD con la Ferrari 296 a Indianapolis

La DragonSpeed farà un bel cambiamento dopo l'estate, passando alla Classe GTD dell'IMSA Sportscar Championship con una Ferrari.

La squadra statunitense, che si è ben distinta in questi anni con la sua Oreca LMP2, ha scelto la 6h di Indianapolis prevista per settembre come penultimo round dell'Endurance Cup per affrontare una inedita sfida con la 296 GT3.

Già in passato il team diretto da Elton Julian aveva avuto a che fare con vetture GT e non solo Ferrari, ma anche schierando Audi, Mercedes e Porsche nelle varie serie di durata a Stelle e Strisce ed internazionali.

A guidare la vettura di Maranello marchiata con il #81 ci sarà sicuramente il pilota Bronze Henrik Hedman, mentre i suoi compagni di squadra verranno definiti nelle prossime settimane.

"Dopo aver ottenuto il mio primo successo nel Ferrari Challenge, sono lieto di tornare alle mie radici agonistiche in compagnia di DragonSpeed", ha affermato lo statunitense, che più avanti farà anche esordire il figlio 17enne William.

"Non vedo l'ora di introdurre un altro Hedman in questo sport come parte del nostro nuovo viaggio con la Ferrari 296".

Il Team Principal Julian aggiunge: "Non vedo l'ora di affrontare questa sfida. La GT3 è un obiettivo a cui puntiamo da quando è stata istituita come classe GT superiore e, grazie a Henrik, ci uniremo alla mischia prima del previsto. Nessuno può sottovalutare la concorrenza a questo livello e ci sarà tantissimo da imparare in poco tempo".

"Il ritorno alla Ferrari mi riempie di nostalgia per i tempi in cui guidavo la 333 SP negli anni '90 e ci permette di allineare la nostra squadra con quella che consideriamo la migliore vettura e il più grande marchio della categoria".