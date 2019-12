DragonSpeed ingaggia Colin Braun per la 24h di Daytona

La DragonSpeed ha ingaggiato Colin Braun per correre la 24h di Daytona, primo round della stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech Sportscar Championship.

Il 31enne statunitense, reduce dall'avventura con i prototipi della Action Express Racing, va quindi in squadra con i già confermati Henrik Hedman e Ben Hanley per condividere il volante della Oreca 07 motorizzata Gibson, in attesa di capire chi sarà il quarto ed ultimo concorrente scelto per l'evento di gennaio.

"Sono super entusiasta di unirmi ad Henrik e Ben in DragonSpeed - ha dichiarato Braun - Conosco da tempo il team principal Elton Julian e ho un grandissimo rispetto per il team che ha messo in piedi. Non vedo l'ora di correre di nuovo a Daytona con una LMP2. Nel 2018 vinsi la categoria e nel 2019 è stata proprio la DragonSpeed ad imporsi, per cui abbiamo lo stesso obiettivo per il 2020!”

Julian ha aggiunto: "E' un grande piacere dare il benvenuto a Colin nel team. E' stato uno dei nostri più grandi rivali quando eravamo in Classe LMPC, per cui è fantastico averlo con noi ora. E' un vincente e lo ha dimostrato lavorando bene sempre e silenziosamente, siamo curiosi di sentire anche i suoi pareri. Purtroppo dopo Daytona avremo la possibilità di far correre solamente un pilota Silver in IMSA, ma stiamo cercando di dare a Colin la possibilità di guidare la nostra macchina in una delle gare in Europa, Le Mans inclusa".