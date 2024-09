IMSA | Doppiette per BMW e Porsche nel diluvio di Indianapolis

BMW ha ottenuto una incredibile doppietta alla Battle on the Bricks, la gara di 6h dell'IMSA SportsCar Championship all'Indianapolis Motor Speedway.

Philipp Eng ha portato la M Hybrid V8 #24 al traguardo con un vantaggio di 1"647 sul compagno di squadra del Team RLL, Connor De Phillippi, armato della #25.

È stata la prima vittoria per la #24 che Eng ha condiviso con Jesse Krohn, nella seconda stagione della classe GTP e la prima doppietta per la squadra tedesco-americana.

Renger van der Zande aveva preso il comando a metà gara con la Cadillac #01; le tre ore iniziali sono state caratterizzate da condizioni estremamente variabili. La gara è iniziata con una leggera pioggia al momento della bandiera verde che si è trasformata in un acquazzone più intenso, costringendo alla neutralizzazione di quasi un'ora mentre gli addetti alla pista lavoravano per rimuovere l'acqua stagnante in diversi punti del circuito e sulla pit lane. La ripresa è avvenuta a poco più di quattro ore dalla fine.

La Cadillac #01 è stata una delle sette vetture GTP che si sono alternate al comando nella prima metà. Van der Zande ha preceduto Nick Yelloly sulla BMW #25, mentre il gruppo seguiva la safety car in neturalizzazione alla 4a ora.

Alla ripresa il cielo è rimasto coperto, ma alla fine ha smesso di piovere e le squadre sono tornate a montare pneumatici Michelin slick da asciutto mentre la pista si asciugava.

Gli altri leader di classe al termine delle tre ore erano la Oreca #11 di TDS Racing in LMP2, la BMW #1 della Paul Miller Racing in GTD PRO e la Porsche #120 della Wright Motorsports in GTD.

Quando la bandiera verde ha sventolato di nuovo a poco più di quattro ore dalla fine, la pioggia è cessata presto, la pista si è asciugata e si è svolta una gara vera e propria tra le 56 vetture presenti.

Solo nella GTP sono state otto quelle ad alternarsi in testa, con Eng che ha superato Louis Deletraz sulla Acura #40 della Wayne Taylor Racing with Andretti e si è portato in testa con una mossa audace alla curva 13 a 46 minuti dalla fine. Eng è stato sfidato più volte da De Phillippi, ma ha tenuto duro per assicurarsi la sua seconda vittoria in carriera e la terza per Krohn.

Nick Tandy e Mathieu Jaminet si sono classificati terzi in classifica generale e in GTP con la Porsche #6 del Team Penske, mentre la #7 di Felipe Nasr e Dane Cameron, ha avuto problemi al servosterzo e ha concluso al nono posto di classe.

In Top5 anche la Porsche #85 di JDC-Miller Motorsports, seguita dalle Acura #40 e #10, e dalla Porsche #5 di Proton, mentre la Cadillac #01 termina ottava.

Fuori invece dopo 133 giri la Lamborghini di Cairoli/Caldarelli/Grosjean per i danni riportati a seguito di un contatto con una GT, dopo che la SC63 preparata da Iron Lynx era stata pure in testa sotto al diluvio.

Steven Thomas, Mikkel Jensen e Hunter McElrea hanno vinto la LMP2 con la Oreca #11 di TDS Racing, mentre Laurin Heinrich e Michael Christensen allungano in GTD PRO con il successo ottenuto a bordo della Porsche 'RexyA #77 di AO Racing.

Adam Adelson, Elliott Skeer e Jan Heylen al volante della Porsche #120 di Wright Motorsports si impongono in GTD.