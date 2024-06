IMSA | Derani e Action Express Racing si separeranno a fine 2024

L'avventura di Pipo Derani con Action Express Racing si concluderà al termine della stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship.

La notizia è stata data in anteprima dallo stesso pilota brasiliano, che ha in bacheca due titoli nella serie americana, ma che ora cambierà casacca, anche perché in Cadillac Racing si stanno cominciando a delineare gli scenari della prossima stagione.

“Abbiamo scelto di comune accordo di non proseguire assieme una volta conclusa questa annata. Abbiamo trascorso momenti fantastici vincendo due campionati, due titoli endurance, tante gare e centrando diverse pole position", ha scritto nel comunicato personale il 30enne.

"Mi sono davvero goduto questi momenti con il team e con Cadillac, ho apprezzato moltissimo tutto ciò che mi hanno dato e fatto per la mia carriera, e tutti i bellissimi momenti passati assieme rimarranno per sempre nella mia mente".

"Ora è il momento di pensare a vincere il terzo campionato quest'anno, prima di prendere strade diverse per il prossimo”.

#31 Action Express Racing Cadillac V-Series.R: Pipo Derani, Jack Aitken Foto di: Art Fleischmann

Come sappiamo, dal 2025 Cadillac Racing affiderà le sue V-Series.R. molto probabilmente alla Wayne Taylor Racing with Andretti, con l'uscita di scena di Chip Ganassi Racing, mentre AXR dovrebbe restare con una vettura in IMSA.

La Jota si occuperà invece delle due LMDh telaiate Dallara del marchio GM nel FIA WEC, ma per ora ogni annuncio è ancora da venire.

"Non abbiamo ancora definito una tempistica per gli annunci ufficiali, ogni programma è ancora da definire", ha risposto la Responsabile di GM per le SportsCar, Laura Wontrop Klauser, quando Motorsport.com l'ha avvicinata per un commento.