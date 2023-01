IMSA | Deledda al debutto a Daytona con la Lamborghini di NTE/SSR

Carica lettore audio

Alessio Deledda farà il suo esordio alla 24h di Daytona per l'edizione numero 61 della gara in Florida che si terrà a fine mese.

Il pilota romano ha trovato l'accordo con il team NTE/SSR per condividere il volante della Lamborghini Huracán #42 in Classe GTD assieme a Don Yount, Jaden Conwright e Kerong Li.

Per il laziale si tratta della seconda esperienza nel mondo delle ruote coperte, dopo la non esaltante avventura nel DTM lo scorso anno con la Lamborghini di GRT.

Ora va in cerca di un pronto riscatto con la versione EVO2 della vettura del Toro, cominciando dal primo evento stagionale dell'IMSA SportsCar Championship.

#42 NTE Sport Lamborghini Huracan GT3: Marco Holzer, Jaden Conwright, Don Yount Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

"Non ho mai corso una gara di endurance e partecipare alla 24 ore di Daytona sarà sicuramente emozionante, visto che si tratta di una delle corse più prestigiose al mondo, ma anche molto impegnativa sia mentalmente che fisicamente", ha detto Deledda.

"Correre in America è una novità per me e conoscerò tutti i membri della NTE/SSR per la prima volta. Ho provato il circuito al simulatore e sembra molto divertente. Il mio ritmo è stato buono e sono migliorato a ogni giro".

Per quanto riguarda i suoi compagni, il cinese Li è al salto di categoria dopo aver preso parte all'IMSA Pilot Challenge e al Lamborghini Super Trofeo Europa.

"Daytona è uno dei miei sogni più grandi da molto tempo e finalmente quest'anno lo realizzeremo. Non vedo l'ora di partecipare alla più grande gara di endurance del mondo e spero di ottenere l'orologio premio per il vincitore!", ha commentato Li.

#42 NTE Sport Lamborghini Huracan GT3: Marco Holzer, Jaden Conwright, Don Yount Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

Conwright aggiunge: "Non vedo l'ora di tornare a Daytona con NTE/SSR. L'anno scorso abbiamo disputato una gara davvero ottima fino al problema della 19a, quindi mi sento di tornare per concludere un lavoro lasciato in sospeso".

"Ora che abbiamo avuto un anno per migliorare e sviluppare, penso che siamo molto più preparati ad affrontare questa difficile gara. Non vedo l'ora di scendere finalmente in pista con la nuova Lamborghini durante il Roar".

Il team principal Paul Mata ha chiosato: "E' un onore per NTE/SSR partecipare a un evento così prestigioso contro alcuni dei migliori team e piloti del mondo. Ho iniziato la mia carriera come meccanico e ora sono proprietario di un team, e competere in questa griglia con una formazione così forte ci spinge a dare tutto".

"Abbiamo dimostrato di essere competitivi contro molte di queste squadre e ora siamo pronti a lottare per il nostro posto sul podio di un evento importante. Credo che abbiamo l'equipaggio per riuscirci".