IMSA | Daytona, retroscena Porsche: la 963 #6 ha sofferto problemi di consumo e alla radio

Mentre a Daytona la Porsche #7 festeggiava la sua terza vittoria consecutiva alla 24h, la 963 #6 gemella non ha avuto di che sorridere in questo primo round dell'IMSA SportsCar Championship.



La gara ha iniziato a complicarsi quando è rimasta l'unica vettura della Classe GTP in pista dopo l'apertura della pit-lane durante l'ultima neutralizzazione. Motorsport.com ha appreso che la causa è stata un problema di comunicazione radio che sul tracciato della Florida ha interessato anche altre squadre e persino l'ufficio di cronometraggio.

In questo caso, la Porsche #6 è stata colta alla sprovvista da questo malfunzionamento ed è stata costretta a rientrare ai box più tardi durante la fase di Full Course Yellow, perdendo così posizioni. L'equipaggio è riuscito a risalire tra i primi tre, prima di perdere terreno nel finale, quando Kévin Estre ha improvvisamente perso velocità.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matt Campbell Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Danni in gara e problemi persistenti

Interrogato durante la conferenza stampa ufficiale post-gara, il direttore LMDh Urs Kuratle ha negato che ci fosse un problema con la vettura n. 6 nell'ultimo stint.

Tuttavia, in un comunicato stampa successivo, Estre ha attribuito la colpa al contatto con una LMP2 all'inizio della gara, che aveva anche richiesto riparazioni durante il lungo periodo di Safety Car durante la notte: "Il team non è riuscito a riparare completamente il danno, quindi non sapremo mai quanto sarebbe stata forte la nostra 963 senza quell'incidente".

Quando è stato chiesto un chiarimento, un portavoce della Porsche ha rivelato a Motorsport.com: "L'urto con la LMP2 aveva danneggiato la vettura e portato a un maggiore consumo di carburante. Ecco perché la #6 ha dovuto risparmiare carburante per arrivare al traguardo con quello che era rimasto nel serbatoio".

La Porsche #6 era stata sottoposta a un ciclo di pit-stop anticipato rispetto alla vettura gemella #7 per recuperare il terreno perso a causa della sosta mancata durante la fase di bandiera gialla. Questa strategia inizialmente ha dato i suoi frutti, poiché la #6 è risalita fino al secondo posto prima del suo ultimo pit-stop.

L'ultima sosta è stata effettuata a 48' dalla fine. In circostanze normali, una vettura GTP non avrebbe avuto problemi a raggiungere il traguardo con quella quantità di carburante, ma i danni subiti hanno comportato un consumo significativamente più elevato del solito per la Porsche LMDh.

"Sono stati fatti tentativi di riparazione e i piloti sono riusciti in gran parte a compensare questo inconveniente grazie ai loro straordinari sforzi. Ma la vettura era danneggiata", ha continuato il portavoce.

Come ha spiegato responsabile del team, Travis Law, durante la conferenza stampa post-gara, Porsche Penske Motorsport sperava in una nuova FCY nell'ultima ora, che avrebbe aiutato la situazione della #6. Tuttavia, la bandiera gialla non è mai arrivata, costando a Penske una potenziale doppietta.