IMSA | Daytona, Ferrari aspetta risposte: "Penalità non chiara"

La Ferrari è in attesa di una risposta dal Comitato Tecnico dell'IMSA SportsCar Championship riguardo alla penalità subìta al termine della 24h di Daytona.

Dalle verifiche tecniche effettuate al termine del primo evento della stagione 2024, gli addetti ai lavori della serie americana hanno riscontrato discrepanze tra i dati da loro raccolti e quelli forniti dal Costruttore di Maranello sulla potenza della 296 GT3, utili poi a definire il Balance of Performance.

Nella medesima situazione si è ritrovata pure la BMW, che assieme alla Ferrari ha ricevuto la notizia il giorno prima che venisse resa pubblica a tutti.

"Il Comitato Tecnico e i Supervisori IMSA hanno stabilito all'unanimità che le prestazioni dimostrate da Ferrari e BMW nella 24 Ore di Daytona hanno superato le aspettative dell'IMSA condivise dai Gruppi Tecnici di Lavoro dei Costruttori GT", si legge nel bollettino ufficiale.

"L'obiettivo era quello di garantire che le prestazioni dimostrate del miglior esemplare di ciascun modello di vettura del Costruttore rientrassero in una finestra di prestazioni mirata, consentendo l'equivalenza competitiva".

Questo ha comportato la decurtazione totale dei punti nelle classifiche Costruttori delle Classi GTD PRO e GTD, seppur siano stati confermati i risultati.

In BMW hanno avviato subito un dialogo per capirne di più, ammettendo la grande delusione sul fatto, convinti che tutte le carte riguardanti il potenziale della M4 GT3 - vettura al terzo anno di attività - siano state stilate correttamente.

In casa Ferrari c'è altresì amarezza e anche una certa rabbia per una penalità che, oltre ad essere comunicata tardivamente, non lascia margini d'azione perché il regolamento IMSA non consente appelli e ricorsi sulle decisioni prese in merito al BoP.

Durante il primo round del FIA WEC in Qatar, il responsabile Endurance di Maranello, Antonello Coletta, ha aggrottato le sopracciglia quando gli è stata rivolta la domandasu un possibile impegno a Stelle e Strisce con la 499P.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti Photo by: Federico Basile | AG Photo

"Al momento con l'IMSA abbiamo altri problemi, per cui preferisco parlare di WEC", ha risposto Coletta ai giornalisti presenti a Lusail, fra cui Motorsport.com.

"Abbiamo chiesto un chiarimento; francamente, non abbiamo capito nulla riguardo la penalità".

"Dunque preferisco attendere una loro risposta diretta e poi rispondere con idee più chiare, che per ora non abbiamo".

Va anche aggiunto che l'IMSA non è nuova a decisioni decisamente opinabili come questa. Lo scorso anno furono riscontrate delle scorrettezze nella pressione delle gomme sulla Acura LMDh vincitrice a livello assoluto, ma anche allora il successo fu confermato.

Il Costruttore stesso ammise l'imbarazzo sul fattaccio commesso dal team Meyer Shank Racing, a fine stagione estromesso dai programmi di Classe GTP della ARX-06.

Le decisioni dell'IMSA scontentano di fatto tutti perché se viene ravvisata e confermata una irregolarità su una vettura, è giusto che la sanzione colpisca ogni parte coinvolta alla medesima maniera.

Nel caso di Ferrari e BMW (e al tempo anche Acura), ritenute le macchine fuori dalle norme, ci si chiede perché team e piloti che hanno utilizzato qualcosa non in regola devono vedersi confermato il risultato ottenuto in pista, mentre la punizione va a colpire il Costruttore singolo.

Ma anche in questo caso, è decisamente discutibile il fatto che si comunichi una sanzione senza una spiegazione chiara fin dal primo avviso, e che si neghi la possibilità di replicare provando a dimostrare la propria innocenza.

Un sistema che le Case impegnate in IMSA dovranno cercare di cambiare convincendo i vertici americani a fare qualcosa per evitare di assumere tratti così poco chiari che non rendono felice nessuno.