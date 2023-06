IMSA | Confermato il primo trionfo BMW a Watkins Glen

L'IMSA SportsCar Championship ha respinto il ricorso presentato dalla Porsche Penske Motorsport confermando la vittoria della BMW alla 6h di Watkins Glen.

Al termine della gara tenutasi lo scorso weekend, la 963 #6 LMDh gestita dal Team Penske aveva tagliato vittoriosa il traguardo, ma si era vista retrocessa in fondo alla classifica della Classe GTP dopo che nelle verifiche tecniche l'asse fissata sul fondo era risultata fuori dal limite di tolleranza come spessore.

Subito la squadra tedesco-americana aveva annunciato l'intenzione di fare appello, ritenendo la decisione troppo severa poiché la misura riscontrata risultava non conforme per meno di un millimetro e solo sulla parte anteriore del cosiddetto 'skid block'.

Nonostante ciò, l'IMSA ha confermato la sua decisione dando così ufficialmente alla BMW M Hybrid V8 #25 condotta da Connor De Phillippi e Nick Yelloly la sua prima vittoria nella serie.

La LMDh tedesca preparata dal Team RLL era transitata seconda sul traguardo ed ora eredita a tutti gli effetti il primato.

#6: Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Nick Tandy Photo by: Art Fleischmann

"Ovviamente siamo soddisfatti della decisione del gruppo tecnico dell'IMSA - ha dichiarato il team principal Bobby Rahal - Non c'è niente di meglio che vincere, ma sono stato molto soddisfatto del passo avuto dalla nostra M Hybrid V8 durante la gara di Watkins Glen".

"Ringrazio tutti coloro che in BMW hanno lavorato con grande impegno su entrambe le sponde dell'Atlantico per un periodo così intenso sul nuovo programma GTP. I nostri ragazzi sono stati a Monaco di Baviera a partire dallo scorso luglio per assistere la costruzione delle vetture. Le abbiamo ricevute a settembre e abbiamo iniziato i test a ottobre. A cinque gare dalla fine della stagione, siamo vincitori".

De Phillippi aggiunge: "Ovviamente una vittoria è una vittoria, ma non volevamo certo che arrivasse in queste circostanze. Avremmo preferito mantenere la testa della corsa per gli ultimi quattro minuti prima di essere superati e avrei voluto festeggiare con i miei compagni di squadra. Ma queste sono le corse".

"Tutti i membri del BMW M Team RLL hanno fatto un lavoro fenomenale per tutta la gara, superando i problemi che abbiamo avuto all'inizio con alcuni contatti sfortunati, per cui riprendersi con la strategia e trovando il passo è stata un'impresa incredibile. Forse non abbiamo ottenuto la vittoria come avremmo voluto, ma di certo avevamo la velocità per raggiungerla; credo che sia stata comunque meritata".