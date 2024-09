IMSA | Confermate le due Ford Mustang di Multimatic nel 2025

La Ford Multimatic Motorsports ha confermato la propria presenza in IMSA SportsCar Championship anche per la stagione 2025.

Dopo l'esordio della nuovissima Mustang GT3, la Casa dell'Ovale Blu sarà ancora una volta impegnata in Classe GTD PRO con i suoi equipaggi ufficiali.

L'auto americana era tornata in azione nella serie proprio quest'anno con gli esemplari #64 e #65, e dopo le prime difficoltà è arrivato un podio grazie al secondo posto centrato dalla prima al VIR a fine agosto.

Le formazioni dei piloti sono ancora da decidere; in questa stagione gli ufficiali a condurre le due Ford in livrea blu-bianco-rossa sono Mike Rockenfeller/Harry Tincknell/Christopher Mies e Joey Hand/Dirk Müller/Frédéric Vervisch.

L'annuncio di giovedì si aggiunge a quello della presenza di Cadillac Racing e BMW M Motorsport in Classe GTP, più Inter Europol Competition, United Autosports e AF Corse con le rispettive LMP2, mentre la Gradient Racing h scelto proprio Ford come marchio per la sua avventura privata in Classe GTD.