IMSA | Cinque Ferrari 296 GT3 all'assalto della 12h di Sebring

La 296 GT3 ha inaugurato il suo secondo anno di competizioni nella serie americana vincendo a gennaio l’iconica gara in Florida, nella categoria GTD Pro, e conquistando un secondo, un terzo e un quarto posto in GTD.

La corsa a Sebring rappresenta il secondo appuntamento dell'IMSA Endurance Cup, riservata alle prove di durata, che vede la partecipazione di cinque team iscritti con vetture del Cavallino Rampante.

Dopo Daytona e Sebring, il calendario proseguirà con le gare di Watkins Glen, Indianapolis e Road Atlanta. A Sebring dopo quattro, otto e 12 ore saranno attribuiti cinque, quattro, tre, e due punti alle vetture che occuperanno i primi posti in gara in concomitanza di queste scadenze temporali.

#21 AF Corse Ferrari 296 GT3: Simon Mann, Francois Heriau, Miguel Molina, Kei Cozzolino Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD PRO

Risi Competizione ha ottenuto il successo a Daytona – riportando il Cavallino Rampante alla vittoria nella classica endurance americana dopo dieci anni – con la Ferrari 296 GT3 numero 62 condivisa dai piloti ufficiali Davide Rigon, James Calado, Daniel Serra e Alessandro Pier Guidi.

A Sebring il team di Houston si prepara al secondo round della Endurance Cup, in scena sull’impegnativo tracciato realizzato all’interno di un vecchio aeroporto, affidandosi a Rigon e Serra insieme a James Calado.

#023 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3: Onofrio Triarsi, Charles Scardina, Riccardo Agostini, Alessio Rovera Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD

Quattro le Ferrari iscritte nella classe che prevedi equipaggi composti da professionisti e gentlemen driver. Il team AF Corse, secondo a Daytona, torna in scena con la 296 GT3 numero 21 condivisa dal pilota ufficiale Miguel Molina, insieme a Simon Mann e François Heriau.

Mentre il team Conquest Racing, terzo nel primo atto stagionale, si presenta a Sebring con Albert Costa, Manny Franco e Cédric Sbirrazzuoli.

Triarsi Competizione, team con sede a Orlando, cercherà di sfruttare la conoscenza del tracciato di “casa” per ottenere un buon piazzamento con la 296 GT3 numero 023, quarta nella 24 Ore di gennaio, affidata al pilota ufficiale Alessio Rovera insieme a Onofrio Triarsi e Charlie Scardina.

Cetilar Racing, vincitore della 12 Ore di Sebring nel 2022, è iscritto con la 296 GT3 numero 47, decima a Daytona. L’equipaggio è formato, come da tradizione, dal pilota ufficiale della Casa di Maranello Antonio Fuoco insieme a Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto.

#47 CETILAR Racing Ferrari 296 GT3: Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Antonio Fuoco, Eddie Cheever Foto di: Bob Meyer

La classifica

Risi Competizione è in testa alla classifica Team della Endurance Cup in classe GTD Pro con 15 punti – tre lunghezze di vantaggio sul terzo classificato, mentre in GTD Triarsi Competizione è quarto in GTD con 11 punti, a due punti dai leader; AF Corse è quinto a quota 10 punti, uno in più rispetto a Cetilar Racing e Conquest Racing.