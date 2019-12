IMSA: Catsburg firma con Corvette, che ripropone anche Fässler

Saranno Nicky Catsburg e Marcel Fässler i piloti che andranno ad aggiungersi agli equipaggi di Corvette Racing per le gare più lunghe dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020.

L'olandese e lo svizzero sono stati ingaggiati dalla squadra statunitense per salire a bordo delle nuovissime Corvette C8.R alla 24h di Daytona, 12h di Sebring e nella Petit Le Mans di Road Atlanta quest'anno.

Per Catsburg si tratta di un ritorno sulla Corvette, avendo in passato guidato la C6.R in FIA GT1 e la successiva C7.R nei test per la 24h di Le Mans; Nicky si unisce al duo formato da Antonio Garcia e dal neoarrivato Jordan Taylor sulla #3.

"Sono estremamente contento di unirmi alla Corvette Racing - ha dichiarato Catsburg, che ha appena portato a termine la stagione nel FIA WTCR con la Hyundai del BRC Racing Team - Fin da quando ho guidato la Corvette C6.R nel 2011 e la C7.R nel 2016 a Le Mans ho sempre sognato di diventarne un pilota ufficiale. Corvette è un marchio importantissimo che negli anni ha ottenuto molti successi, per cui ho sempre sperato di unirmi a loro, avendoci corso conto nelle gare dell'IMSA cui ho preso parte. Come sempre gli equipaggi sono molto forti e consistenti, essere fra questi mi rende molto orgoglioso".

Fässler viene invece confermato assieme ad Oliver Gavin e Tommy Milner sulla #4 per il quinto anno consecutivo, senza dimenticare la loro vittoria nell'evento del 2016, quando si imposero pure a Sebring.

"Sono felicissimo di tornare in Corvette Racing per un'altra stagione - ha commentato il Campione FIA WEC - E' sempre fantastico avere questo bel rapporto di lavoro in questo programma, è una delle cose che distingue il team dagli altri. Ogni anno è entusiasmante poter correre con Corvette Racing, ma il 2020 lo sarà ancor di più perché saliremo sulla nuova C8.R. Non vedo l'ora di fare i primi giri con essa".

Soddisfatto anche Jim Campbell, Vice Presidente di Chevrolet e responsabile del Motorsport: "Le credenziali di Nicky Catsburg e Marcel Fässler parlano per loro, saranno grandi piloti degli equipaggi delle nostre nuove C8.R per il 2020. Sono due ottime aggiunte per le gare endurance della Classe GTD”.