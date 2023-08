IMSA | Calendario 2024: ecco le novità Detroit e Indianapolis

L'IMSA SportsCar Championship ha svelato il calendario degli 11 eventi che comporranno la stagione 2024, alla quale prenderanno parte le categorie di prototipi e le GT3.

Dalla prossima annata non ci saranno più le LMP3, come già annunciato da tempo, dunque la Classe principale rimarra la Grand Touring Prototype (GTP), seguita dalla LMP2.

Le GT3 si daranno invece battaglia per la GTD PRO - riservata ai piloti e team ufficiali - e la GTD, con l'annuncio che è stato dato in occasione del round che si tiene a Road America in questo fine settimana.

Ci sono alcune novità nell'elenco delle gare, che comincia come da tradizione con la celebre 24h di Daytona il 25-28 gennaio, preceduta la settimana prima dai test Roar Before the 24 e seguita dall'altrettanto importantissima e seguitissima 12h di Sebring il 13-16 marzo.

Le prime due tappe fanno parte dell'Endurance Cup e sono riservate a tutte le categorie, mentre quella di Long Beach apre ad aprile le danze per quanto riguarda la Sprint Cup e vedrà in pista solamente GTP e GTD.

A seguire ecco Laguna Seca e il ritorno di Detroit, con la prima anche per le GTD PRO e la seconda senza le GTD, mentre a fine giugno torna l'Endurance Cup con Watkins Glen per tutti.

A luglio tocca al tracciato di Mosport chiamato Canadian Tire Motorsport Park ospitare tutti tranne le GTP, Road America ad inizio agosto sarà per tutte e quattro le categorie e il VIR vedrà all'opera come sempre solo GTD PRO e GTD, e sarà anche l'ultimo evento Sprint.

Questo perché a settembre ci sarà la novità di Indianapolis, dove alcuni giorni fa si sono tenuti i test collettivi e che darà vita al quarto round di Endurance Cup per tutti, seguito dalla ormai fissa Petit Le Mans di Road Atlanta ad ottobre come gran finale delle gare di durata e della stagione 2024.

Partenza #6: Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Nick Tandy Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

“Senza dubbio uno degli elementi chiave che ha attirato i nostri partner aziendali e 18 Case automobilistiche è il programma annuale di eventi che l'IMSA è in grado di offrire", ha dichiarato il presidente dell'IMSA John Doonan.

"I luoghi e gli eventi che visitiamo ogni anno sono rinomati in tutto il mondo, amati dagli appassionati e dai concorrenti. Siamo orgogliosi di presentare il nostro calendario 2024, che ancora una volta porterà le gare IMSA in mercati di vitale importanza in tutto il Nord America".

IMSA - Calendario 2024

19-21 gennaio: Roar Before Rolex 24

25-28 gennaio: 24h di Daytona - Endurance Cup

13-16 marzo: 12h di Sebring - Endurance Cup

19-20 aprile: Long Beach (solo GTP/GTD)

10-12 maggio: Laguna Seca (solo GTP/GTD PRO/GTD)

31 maggio-1 giugno: Detroit (solo GTP/GTD PRO)

27-30 giugno: 6h di Watkins Glen - Endurance Cup

12-14 luglio: Canadian Tire Motorsport Park (solo LMP2/GTD PRO/GTD)

2-4 agosto: Road America

23-25 agosto: Virginia International Raceway (solo GTD PRO/GTD)

20-22 settembre: Indianapolis - Endurance Cup

9-12 ottobre: Petit Le Mans - Endurance Cup

Programma IMSA 2024