IMSA | Cairoli e Grosjean sulla Huracan di Iron Lynx a Daytona

La Iron Lynx ha completato l'equipaggio della Lamborghini #60 con la quale sarà al via in Classe GTD alla 24h di Daytona, primo evento stagionale dell'IMSA SportsCar Championship.

Annunciate già da tempo le tre Huracán GT3 EVO2 alla gara che si terrà in Florida l'ultimo weekend di gennaio, mancavano due nomi all'appello della vettura con livrea gialla su cui erano già confermati Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni.

Il primo a raggiungere la coppia tricolore è il loro collega e neoarrivato a Sant'Agata Bolognese come pilota ufficiale del Toro, Matteo Cairoli, che fra l'altro ha già avuto modo di correre con loro nel 2023 in European Le Mans Series.

Il secondo è invece Romain Grosjean, che fece proprio a Daytona il suo debutto come nuovo pilota di Lamborghini Squadra Corse, potendo così mantenersi in allenamento con l'endurance in attesa che sia pronta la SC63 LMDh, il cui esordio è previsto a Sebring in marzo per quanto riguarda l'IMSA, di cui lo svizzero è nella formazione ufficiale.

Photo by: Iron Lynx #60 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Romain e Matteo sulla vettura #60 per la 24 Ore di Daytona - ha dichiarato il Team Principal a AD di Iron Lynx, Andrea Piccini - Romain ha corso con noi sulla #63 lo scorso anno e ha disputato un'ottima gara".

"Matteo è ben noto ad Iron Lynx in quanto abbiamo condiviso una stagione ELMS, ma correrà insieme per la prima volta con la Lamborghini, quindi non vediamo l'ora di vederlo alla guida a Daytona. Saranno un'aggiunta molto forte alla formazione della Huracán #60".

Come già annunciato in precedenza, sulla Lamborghini #19 di Classe GTD PRO vedremo all'opera Mirko Bortolotti, Jordan Pepper, Andrea Caldarelli e Franck Perera, mentre per la #83 delle Iron Dames è in via di definizione la quarta ragazza che si unirà a Michelle Gatting, Rahel Frey e Sarah Bovy.

La squadra ha ultimato il test anche con le sue Huracán GT3 EVO2 in quel di Austin in questi giorni, dove è proseguito in parallelo lo sviluppo della SC63.