IMSA | Cadillac: ufficiale il ritorno di WTR, tre GTP nel 2025

La Cadillac Racing avrà tre V-Series.R in pista per la stagione 2025 dell'IMSA SportsCar Championship.

Dopo l'addio di Chip Ganassi Racing, la Wayne Taylor Racing tornerà in seno al marchio di General Motors per gestire una coppia di LMDh telaiate Dallara in Classe GTP.

Confermata invece senza sorprese la terza vettura di cui si prenderà cura la Action Express Racing, mentre le formazioni dei piloti ufficiali verranno annunciate più avanti.

"Cadillac Racing è entusiasta di gestire un programma ampliato di tre vetture nel campionato IMSA 2025. Wayne Taylor Racing e Action Express Racing apportano decenni di comprovata esperienza nelle corse e nella tecnica, e non vediamo l'ora di continuare a ottenere successi in pista", ha dichiarato il presidente di GM, Mark Reuss.

#31 Action Express Racing Cadillac V-Series.R: Pipo Derani, Jack Aitken Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Per WTR è un ritorno con la Casa che l'ha accompagnata in tante vittorie prima di passare ad Acura dal 2021.

"Sono molto contento di tornare nella famiglia Cadillac. Avendo collaborato con GM per così tanti anni, con così tante vittorie e titoli, e avendo goduto di un rapporto fantastico con loro, questo programma globale che abbiamo messo insieme non potrebbe essere più entusiasmante", ha affermato Wayne Taylor, team principal.

"Abbiamo in serbo cose entusiasmanti e non vedo l'ora di discutere i nostri rapporti commerciali nei prossimi mesi".

Anche in AXR, squadra che detiene il titolo, c'è grande entusiasmo nella prosecuzione del rapporto: "Siamo entusiasti che Cadillac ci abbia scelto di nuovo per rappresentare il suo marchio iconico", ha dichiarato il team manager Gary Nelson.

"Ho lavorato a stretto contatto con GM per tutta la mia carriera negli sport motoristici. Siamo sempre stati impressionati dalle persone di Cadillac con cui lavoriamo. Siamo entusiasti di competere per vittorie e campionati al più alto livello delle corse sportscar in America".