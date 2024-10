IMSA | Cadillac: tra i piloti WTR e AXR c'è Kobayashi a Daytona

La Cadillac Racing ha annunciato le formazioni per le V-Series.R che saranno impegnate in IMSA SportsCar Championship per la stagione 2025, con alcuni ritorni illustri e scelte molto interessanti per i vari mezzi.

Partendo dalla #31 della Action Express Racing, c'è la novità Earl Bamber, che andrà a prendere il posto di Pipo Derani come compagno di squadra di Jack Aitken per tutto l'anno.

Con loro vedremo all'opera la novità Frederik Vesti in Endurance Cup, con il 22enne danese che fa la prima esperienza a bordo di un prototipo LMDh dopo aver cominciato a conoscere il mondo delle corse di durata con la Oreca LMP2 della Cool Racing in European Le Mans Series, salendo per due volte sul podio.

Earl Bamber, Jack Aitken, Cadillac Racing Foto di: Cadillac Communications

"Sarà un'opportunità entusiasmante per il team. Mi è mancata molto l'IMSA e guidare in America. Spero di poter portare con me l'esperienza del WEC e dell'IMSA e credo che questo ci darà anche un po' di continuità dal punto di vista ingegneristico, così come per i piloti, con le informazioni condivise da entrambe le piattaforme che ci aiuteranno a crescere", ha dichiarato il neozelandese, che potrebbe proseguire anche la sua avventura nel FIA World Endurance Championship con Jota, anche se rimane un punto interrogativo cosa deciderà la General Motors quando si verificheranno le concomitanze con Spa e (probabilmente) Le Mans.

"Action Express è stato uno dei team di riferimento, e basta guardare il loro successo con Cadillac nel corso degli anni. Non vedo l'ora di lavorare con la squadra e penso che Jack abbia dimostrato la sua velocità quest'anno e il suo potenziale per vincere le gare. Non vedo l'ora di arrivare a Daytona e di iniziare il lavoro per cominciare col piede giusto. Penso che Fred sia un ottimo talento e che i piani di AXR per il futuro di investimento sui giovani talenti, siano una buona prospettiva".

Aitken aggiunge: "A livello personale, sono felice di continuare a lavorare con Cadillac e AXR. Mi sono trovato a mio agio con l'auto e tutti i membri dell'equipaggio #31, e sono davvero felice di continuare a lottare per il campionato. Avere Earl come nuovo compagno sarà fantastico perché la sua esperienza è enorme, è già un membro della famiglia Cadillac e quindi non c'è bisogno di aggiornarsi. Non vedo l'ora di imparare da lui e sarà un compagno di squadra fantastico. Penso che sia uno dei più forti schieramenti sulla griglia di partenza e che abbiamo una macchina molto forte".

Il giovane Vesti, alla prima apparizione sulla V-Series.R rossa in livrea Whelen, ha detto: "Sono estremamente felice di unirmi a Cadillac e alla AXR. Tutto sarà nuovo in America, ma sarà un'esperienza fantastica per me entrare a far parte di un team di successo come questo. Sogno di vincere e il mio obiettivo è quello di far parte di una squadra vincente, ed è quello che abbiamo qui".

"È un buon punto di partenza e sono pronto a lavorare, a sperare di avere successo e di divertirci insieme. Spero di poter entrare a far parte del gruppo con un bagaglio di conoscenze provenienti da F1, F2, ELMS e LMP2 che possano essere utili a tutti. Sono entusiasta di poter lavorare con la squadra".

"Siamo tutti molto entusiasti di avere un gruppo così straordinario di piloti di talento schierati per la stagione 2025. Tutti in AXR hanno lavorato duramente per riunire le persone migliori e creare un'opportunità ideale per competere per vittorie e campionati per i nostri grandi sponsor, Cadillac e Whelen".

"Jack ed Earl rappresentano un'ottima combinazione e l'arrivo di un giovane e talentuoso come Frederik per le gare di endurance contribuisce a rafforzare l'obiettivo che stiamo cercando di raggiungere. Ci dispiace che Pipo Derani se ne sia andato dopo aver condiviso sei anni di successi. I nostri ricordi e la nostra amicizia con lui rimarranno".

#31 Action Express Racing Cadillac V-Series.R: Pipo Derani, Jack Aitken, Tom Blomqvist Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Per quanto riguarda invece la Wayne Taylor Racing, che ritorna ad utilizzare Cadillac dopo alcuni anni come team ufficiale di Acura Motorsports, Ricky Taylor e Filipe Albuquerque sono la coppia fissa per la vettura #10, su cui si aggiungerà in Endurance Cup Will Stevens, mentre Jordan Taylor e Louis Delétraz si alterneranno al volante della #40, con Alex Lynn che li raggiungerà per le corse più lunghe; anche per il britannico si prospetta un ruolo duplice nel WEC.

"È emozionante ritornare in Cadillac Racing, non vedo l'ora di imparare cosa li ha resi così competitivi nelle ultime due stagioni GTP e di collaborare con un nuovo gruppo per vincere gare e campionati. Il rapporto tra Cadillac, Dallara e WTR ha una grande storia che risale a oltre un decennio fa. La fiducia e il rispetto tra le parti sono un grande punto di forza", sono le parole di Ricky Taylor.

"Come pilota, ci affidiamo molto alla nostra fiducia, e quando abbiamo fiducia in ciò che ci circonda e nelle nostre decisioni, ci toglie molta pressione. Credo che la squadra abbia qualcosa di speciale nel modo in cui le due vetture e i quattro piloti a tempo pieno lavorano insieme per spronarsi a vicenda dentro e fuori la pista in un modo sano che favorisce il successo di entrambe le vetture".

Albuquerque lo segue: "È fantastico tornare a guidare per GM/Cadillac. Quando ho iniziato a correre in America nella classe regina, fu con la Chevy DP nel 2016, poi ho fatto altri quattro anni con la Cadillac DPi e ora tornare è fantastico, come tornare a casa. La mia prima vittoria assoluta a Daytona l'ho ottenuta con la Cadillac, quindi sicuramente voglio provare ancora quelle sensazioni".

"Nelle prime due stagioni della Classe GTP, ho avuto molti scontri con la Cadillac e ho visto quanto fosse forte e costante. Non vedo l'ora di guidare la macchina per la prima volta e di sentire cosa può fare. È pazzesco provare queste sensazioni dopo tanti anni di corse ed essere così eccitato come ora. Credo che il sogno si realizzi insieme".

Stevens commenta: "Non vedo l'ora di essere con WTR e di iniziare questa nuova avventura con Cadillac Racing. Sarà entusiasmante e ci sono tutti gli ingredienti per un grande successo. È un marchio che ho sempre ammirato dall'esterno e ora avere la possibilità di farne parte è un'opportunità molto eccitante e non vedo l'ora di iniziare".

"Cadillac ha già ottenuto ottimi risultati in GTP e credo che combinando tutte le esperienze del team, dei piloti e di Cadillac saremo in grado di partire da quelle che sono già ottime basi. Sono molto entusiasta di vedere cosa potremo e creare ancora più successo in futuro".

Ricky Taylor, Filipe Albuquerque Foto di: Cadillac Communications

Jordan Taylor dichiara: "Non vedo l'ora di iniziare il 2025 con Cadillac Racing. Ho trascorso 12 anni della mia carriera con vetture GM, quindi mi sembra di tornare a casa e di rivedere molte facce familiari. Le Cadillac sono state ovviamente molto forti in GTP negli ultimi due anni, quindi non vedo l'ora di vedere com'è la macchina dall'interno".

"La vettura è già un pacchetto vincente e collaudato. Spero che noi di WTR possiamo apportare una nuova prospettiva all'auto e al programma, aggiungendo qualche nuovo spunto che possa spingere tutti noi verso un maggiore successo.

La GTP è molto competitiva e bisogna guardare a tutti i piccoli dettagli per ottenere il massimo da queste auto. Penso che abbiamo un gruppo straordinario di persone da entrambe le parti che si uniscono per formare una grande collaborazione su questo progetto".

Ecco poi le parole di Lynn: "Sono entusiasta di unirmi a WTR per le gare dell'Endurance Cup nel 2025. È una squadra di cui conservo un ottimo ricordo e ora saremo a bordo di un'auto che ho imparato a conoscere molto bene negli ultimi anni".

"La WTR è sempre stata una squadra che stabilisce gli standard nelle gare del Nord America e che è sempre pronta a vincere nei momenti importanti. Sono anche molto contento di tornare a lavorare con Ricky e Jordan, oltre che con Filipe e Louis, tutti e quattro piloti di livello mondiale e pronti a vincere le grandi gare. Non vedo l'ora di iniziare".

Deletraz gli fa eco: "Sono davvero entusiasta, Cadillac e GM hanno raggiunto risultati molto importanti negli sport motoristici che non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme. Non vedo l'ora di capire come lavorano e realizzano auto così veloci".

"Da quando sono entrato nell'IMSA, Cadillac Racing è sempre stata estremamente competitiva e difficile da battere. Sono felice di averli al nostro fianco e non contro di noi, e credo che insieme potremo vincere molte gare e campionati in futuro. Non vedo l'ora di guidare la macchina per la prima volta e vedere cosa ha reso la Cadillac così forte".

Jordan Taylor, Louis Delétraz Foto di: Cadillac Communications

Interessante invece notare che alla 24h di Daytona ci sarà Kamui Kobayashi come quarto componente di quest'ultimo equipaggio, tornando nella squadra con cui aveva già militato in passato prima che scegliesse l'abbinamento ad Acura, che essendo giapponese non avrebbe potuto annoverare il team principal della Toyota Gazoo Racing WEC.

Il suo collega del Mondiale, Brendon Hartley, andrà a completare il poker della #10 per Daytona, come avvenuto anche nell'ultima edizione.

"Sono entusiasta di annunciare che correrò per Wayne e il suo meraviglioso team a Daytona nel 2025. Ho un ricordo davvero bello e divertente di quando gareggiammo assieme in passato e anche di Cadillac Racing", ha affermato Kobayashi.

"Sono davvero grato non solo a loro per avermi dato un'altra opportunità, ma anche al Presidente Akyo Toyoda e a TGR per avermi permesso di partecipare a questo storico evento negli Stati Uniti. Per me è come tornare a casa. La competizione nell'IMSA è sempre molto intensa e non vedo l'ora di gareggiare per portare il miglior risultato possibile a WTR e Cadillac".

Contento pure Hartley: "Sono molto felice di unirmi nuovamente a WTR per Daytona. Mi sento parte della famiglia, ma una vittoria a Daytona è qualcosa su cui non sono ancora riuscito a mettere il mio nome. WTR ha sempre un'auto e una linea competitiva e andremo a là con un obiettivo in mente".

"Sia Cadillac che WTR hanno una storia impressionante sia nell'IMSA che a Daytona. La gestione di un programma a due vetture è relativamente nuova per loro, ma sono rimasto impressionato dall'atmosfera e dallo spirito di squadra che si respirava nel 2023, e non c'è dubbio che sarà lo stesso per il 2024".

Wayne Taylor, proprietario del team, chiosa: "Ho rappresentato tanti marchi di GM per tantissimo tempo e con così tanto successo, che è come tornare in famiglia. Sono tutte brave persone e rinnovare il nostro rapporto con Dallara è qualcosa di cui non vedo l'ora di ricominciare. Stiamo già lavorando bene insieme e si può dire che la collaborazione sarà forte".

"Sono entusiasta dello schieramento della #10 nel 2025. Tre dei quattro piloti sono con noi da almeno quattro anni e lavorano insieme. L'aggiunta di Will per le gare di durata sarà un grande vantaggio. Tutti e quattro i piloti conoscono i set-up e sono abituati a lavorare a stretto contatto: una necessità per vincere a Daytona e per essere in testa a questo campionato incredibilmente combattuto".

"La vettura #40 è una formazione entusiasmante. Louis e Jordan sono di nuovo insieme e Alex ci aiuterà nelle gare di durata; ha già lavorato con noi in passato e ci ha aiutato a vincere a Sebring nel 2017. Le capacità di Kamui parlano da sole, avendo già corso con noi e vinto due volte a Daytona, una volta con Jordan. Tutti in questo gruppo lavorano per portare a termine il lavoro, senza egoismi: è questo che fa vincere le gare, soprattutto la 24h".