IMSA | Button correrà con la Porsche 963 GTP alla Petit Le Mans

Jenson Button aveva annunciato nella giornata di ieri che oggi avrebbe fatto un annuncio importante legato alla sua carriera nel motorsport, e così è stato.

Il campione del mondo 2009 di Formula 1 con la Brown GP ha rivelato che sarà al via della Petit Le Mans, a Road Atlanta, ultimo appuntamento del campionato IMSA 2023, al volante di una Porsche 963 GTP del team JDC-Miller MotorSports.

Il 43enne britannico sarà il terzo pilota in un equipaggio già formato da Tijmen van der Helm e Mike Rockenfeller.

"Anche se quest'anno mi sto divertendo molto a fare i primi passi nella NASCAR Cup, un prototipo con un'elevata deportanza è sicuramente più vicino alla mia zona di comfort", ha dichiarato Button.

"Detto questo, la Porsche 963, l'IMSA e Road Atlanta sono tutte novità per me, quindi non vedo l'ora di affrontarle tutte e tre con i miei compagni di squadra per il fine settimana".

"Quest'anno ho fatto coppia con Rockenfeller alla 24 Ore di Le Mans e sarà preziosissimo, perché è fantastico nello sviluppo di una macchina e del team. E' anche incredibilmente veloce, cosa che aiuta sempre!".

Porsche 963 LMDh, JDC-Miller MotorSports Photo by: JDC-Miller MotorSports

"Avrò anche il piacere di lavorare con il debuttante Tijmen van der Helm, che sembra stia davvero guadagnando velocità e fiducia nel corso della stagione. Quindi credo proprio che ci divertiremo molto".

John Church, boss del team JDC-Miller Motorsports, ha aggiunto: "Il team è onorato di confermare che Jenson si unirà a noi per l'ultima gara della stagione con la nostra Porsche 963 a Road Atlanta".

"Il team sperava di poterlo avere con 'Rocky' e Tijmen a Watkins Glen, ma sfortunatamente non è stato possibile per via dei molti impegni televisivi di Jenson. I suoi risultati parlano da soli. Lui e Rocky hanno legato molto durante lo sviluppo della Camaro del team Garage 56".

"Siamo fiduciosi che Jenson possa integrarsi rapidamente con il team e che possa fare altrettanto prendendo confidenza con la Porsche 963".

Volker Holzmeyer, presidente e CEO di Porsche Motorsport North America, ha aggiunto: "Il fatto che Jenson si unisca a JDC-Miller MotorSports è una testimonianza del programma che John Church, John Miller e l'intero team hanno messo in piedi. Inoltre, testimonia l'alto livello di competizione e di interesse per la classe IMSA GTP".

"Rocky e Tijmen hanno dimostrato il successo che può avere un pilota privato con la Porsche 963. L'aggiunta di Jenson dovrebbe portare un successo ancora maggiore".

