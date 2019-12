Bortolotti comincia l'avventura in Audi con la 24h di Daytona

Giorni impegnativi per il Team WRT, che sta preparando la stagione 2020 con gli impegni in DTM e GT. La squadra belga inizierà l'anno prendendo parte alla 24h di Daytona del 25-26 gennaio, primo round dell'IMSA che lo scorso anno regalò un grande terzo posto al debutto.

In Classe GTD vedremo quindi in azione l'Audi R8 LMS #88 sotto l'effige di WRT Speedstar Audi Sport, grazie al supporto da parte di Audi Canada, mentre la livrea verrà scelta dai fan tramite una votazione che è stata lanciata sui social fino al 23 dicembre.

A condurre la vettura dei Quattro Anelli sarà il neo arrivato ad Ingolstadt, Mirko Bortolotti, stella assoluta per Daytona dato che ha vinto le ultime due edizioni con la Lamborghini; con lui correranno anche Dries Vanthoor, Rolf Ineichen e Daniel Morad.

"Siamo felici di poter partecipare ancora alla 24h di Daytona - ha dichiarato il team principal Vincent Vosse - E' certamente una delle gare più prestigiose dell'endurance e del motorsport. Saremo ancora in pista grazie alla collaborazione con Audi Canada e Speedstar. Lo scorso anno al debutto vivemmo una esperienza unica in una grande atmosfera, centrando un eccellente podio. Per il 2020 vogliamo sfruttare ciò che abbiamo imparato nella passata edizione e con un equipaggio di piloti fortissimi l'obiettivo è fare meglio!"

Steven Smith, direttore di Audi Canada: “Audi Sport Canada non vede l'ora di tornare a correre alla 24h di Daytona con gli esperti WRT e Speedstar. Siamo entusiasti e puntiamo al podio, mentre la livrea sarà speciale e riconoscibile da tutti grazie alla scelta che i fan potranno fare e alla bandiera del nostro paese che spiccherà".