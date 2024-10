IMSA | BMW e Yelloly si separano, c'è Acura ad aspettarlo?

Nick Yelloly lascerà la BMW M Motorsport dopo sei anni da pilota ufficiale, come ha confermato la Casa bavarese con una nota emessa nella giornata di lunedì.

Il britannico ha affrontato l'ultimo impegno da portacolori della squadra tedesca alla Petit Le Mans di Road Atlanta, con in bacheca le vittorie centrate a bordo delle GT3 al Nürburgring e Spa-Francorchamps come perle di questa avventura.

Fra le varie attività, Yelloly è stato anche il primo ad ottenere un successo con la M Hybrid V8 nel 2023 a Watkins Glen, proprio la settimana prima della affermazione sulle Ardenne con la M4 GT3 di Rowe Racing.

#98 Rowe Racing, BMW M4 GT3: Philipp Eng, Nick Yelloly, Marco Wittmann Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"Sono incredibilmente grato per tutto quello che BMW M Motorsport ha fatto per me. Sono stati i primi a darmi una possibilità come pilota ufficiale nel 2019 e insieme abbiamo festeggiato molti grandi successi. Ho apprezzato molto il mio periodo come pilota ufficiale e auguro a BMW M Motorsport tutto il meglio per il futuro", ha commentato l'inglese, pronto a voltare pagina prendendo la direzione di Acura Motorsports, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni.

Andreas Roos, Responsabile BMW M Motorsport, aggiunge: "Nick è un grande professionista che ha ottenuto molto con BMW M Motorsport. A nome di tutta la famiglia, lo ringrazio per i sei anni meravigliosi che ha trascorso con tanti motivi per festeggiare".

"Personalmente, ricorderò sempre quella settimana di vittorie consecutive a Watkins Glen e Spa-Francorchamps. Nick ha tutto ciò che un costruttore può desiderare in un pilota. È estremamente talentuoso, è una persona fantastica a livello personale e si può sempre contare su di lui".

"Sono quindi sicuro che avrà successo anche nel suo nuovo lavoro. Gli auguro tutto il meglio per il suo futuro e mi auguro di poterlo incontrare ancora sui circuiti di tutto il mondo".