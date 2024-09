IMSA | BMW: confermato l'impegno 2025 con due LMDh del Team RLL

La BMW M Motorsport ha confermato il proprio impegno in IMSA SportsCar Championship anche per la stagione 2025.

Il marchio bavarese sarà nuovamente sulla griglia di partenza della Classe GTP con le sue due M Hybrid V8, come sempre gestite dal Team RLL che è la compagine di riferimento per la serie americana.

I prototipi LMDh costruiti su telaio Dallara affronteranno quindi il terzo anno di fila nel campionato a Stelle e Strisce, dove avevano esordito nel 2023 ottenendo una vittoria alla 6h di Watkins Glen grazie alla vettura #25.

Al termine del primo anno di attività in assoluto per il prototipo ibrido tedesco erano arrivati piazzamenti al 6° e 8° posto in classifica, mentre nella stagione attuale la #24 occupa la 7a piazza, due in più della #25, quando mancano un paio di event all'appello, ovvero Indianapolis e Petit Le Mans.

Ovviamente le formazioni dei piloti verranno decise più avanti, considerando che la prima gara del 2025 sarà la 24h di Daytona di fine gennaio, dove gli equipaggi potranno essere di quattro concorrenti.