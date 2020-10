IMSA: Barbosa e JDC Miller si separano, al suo posto Vautier

Il portoghese era in equipaggio sulla Cadillac #5 con Sébastien Bourdais già dalla ripresa delle azioni, ma ha scelto di interrompere qui la sua avventura quando mancano tre gare al termine della stagione 2020.

A sostituirlo sarà Tristan Vautier, che passa quindi dalla #85 alla #5, ma ci sarà da trovare anche un terzo pilota per i round di Petit Le Mans e Sebring, ossia quelli endurance, e pare che la scelta per l'evento di Road Atlanta sia virata verso Loic Duval, che avrebbe l'ok da parte di Audi Sport nonostante la concomitanza col DTM (ma la Casa dei Quattro Anelli aveva dato il via libera ai propri piloti in questo senso).

“Non potremo mai ringraziare abbastanza João per quello che ha fatto per JDC-Miller MotorSports quest'anno assieme a Mustang Sampling Racing in IMSA - ha detto il Presidente di quest'ultimo team, Ken Thompson - Il suo impatto ha aiutato la squadra a fare un salto di qualità importantissimo in termini di prestazioni, per cui gli siamo estremamente grati".

“João continuerà ad essere ambasciatore del motorsport in America e globalmente, ora aprirà un nuovo capitolo della carriera per il quale tutti noi gli auguriamo il meglio. E' stato con noi dal 2015 portandoci vittorie e tanto altro. Quando ci siamo uniti alla JDC-Miller MotorSports all'inizio dell'anno sapevamo che c'erano aree su cui poter concentrare i nostri sforzi per migliorare. Abbiamo cominciato con tre podi di fila, ma è chiaro che si può fare ancora tanto nel 2020 e preparare al meglio il 2021. L'obiettivo resta vincere il campionato e portare alla Cadillac un altro titolo costruttori".