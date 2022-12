IMSA | Bachler-Pilet-Vanthoor per la Porsche Pfaff nel 2023

Carica lettore audio

La Pfaff Motorsports ha annunciato i piloti con cui sarà in griglia per la stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship.

Pronta a schierare una delle nuovissime Porsche 911 GT3-R in versione aggiornata 992, la squadra statunitense distinguibile dalla ormai storica livrea 'plaid' potrà ancora una volta contare sui concorrenti ufficiali della Casa di Stoccarda.

A condurre la vettura #9 per l'assalto al successo della Classe GTD PRO vedremo nell'arco della stagione Klaus Bachler e Patrick Pilet, ai quali si aggiungerà Laurens Vanthoor per le gare di Endurance Cup, prima delle quali sarà la celebre 24h di Daytona a fine gennaio.

"Partecipare per la prima volta a un'intera stagione nell'IMSA mi rende molto orgoglioso e felice: ho sempre voluto correre in questa serie e non vedo l'ora di sperimentare e conoscere circuiti iconici con una forte schiera di piloti, combattendo battaglie epiche", ha commentato Bachler.

"Disputare la mia prima stagione qui con Pfaff Motorsports mi onora molto. Farne parte significa essere in un team estremamente professionale e di successo. Non vedo l'ora di fare la mia prima gara con la Porsche 'Plaid' circondato da questo grande entusiasmo dei fan del motorsport nordamericano".

Pilet ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta. Ho corso negli Stati Uniti per moltissimi anni e avuto la possibilità di vincere il campionato in GTLM, arrivando anche secondo e terzo in altre occasioni. Mi sento davvero a casa, è un campionato fantastico, amo ogni pista e il modo in cui si corre. Non vedo l'ora di partire, soprattutto con Pfaff. Abbiamo avuto una grande esperienza insieme in passato a Daytona; avevamo una macchina molto veloce e abbiamo lavorato molto duramente".

"So quanto sono bravi e molti ragazzi sono ancora lì, quindi è la prova che tutti amano lavorare insieme. Conosco molti di loro e dei nuovi membri del team, quindi è una grande opportunità e non vedo l'ora di lavorare con questa squadra. Sono davvero felice che Porsche mi abbia dato questa opportunità di tornare negli Stati Uniti per lottare per un campionato e soprattutto nell'IMSA nella categoria PRO. È davvero speciale, è una grande sfida e sappiamo cosa dobbiamo fare. La squadra ha avuto tanti successi in passato, quindi non vedo l'ora di regalare loro un altro campionato e tante vittorie".

Vanthoor chiosa: "Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con tutti i ragazzi della Pfaff. Prima di tutto, abbiamo avuto un rapporto di successo con due vittorie e il campionato nel 2021, ma soprattutto conto su quello privato; c'è una buona intesa con tutti i membri della squadra. Non vedo l'ora di tornare con loro, di lavorare insieme e di passare del tempo insieme".

