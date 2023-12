IMSA | AWA presenta due livree diverse per le Corvette 2024

La AWA Racing ha mostrato la livrea delle Corvette che per la prima volta schiererà al via della stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship.

Si tratta di due colorazioni differenti per la coppia di Z06 GT3.R iscritte alla Classe GTD dal team americano, che collaborerà comunque con il marchio visto che le vetture sono all'esordio assoluto in pista.

Non solo le tonalità si distinguono tra la #13 e la #17, ma pure il disegno scelto in collaborazione con gli sponsor presenti sulle macchine, che vedremo in azione per la prima volta alla 24h di Daytona di fine gennaio.

Photo by: AWA Racing AWA Racing, Corvette Z06 GT3.R

In Florida, la #13 che guiderà il pilota ufficiale Alex Lynn assieme a Matt Bell, Orey Fidani e Lars Kern apparirà di un giallo intenso di base, tipico colore di Corvette Racing, con una fascia centrale nera che appare anche sulla fiancata e nella parte inferiore del muso, oltre che al posteriore.

L'altro pilota della Casa americana, Nicolas Varrone, andrà invece a capitanare l'equipaggio della #17 coadiuvato da Anthony Mantella, Thomas Merrill e Charlie Eastwood; la loro Corvette è verde opaco, con fascia centrale rossa bordata bianca che vediamo anche nella parte inferiore della fiancata.

Ricordiamo che i titolari per tutta l'annata a Stelle e Strisce sono Orey Fidani/Bell, più Kern per l'Endurance Cup, e Mantella/Varrone, ai quali si aggiunge Merrill.