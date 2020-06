IMSA: AVS va sul sicuro e sceglie Telitz come sostituto di Chase

E' Aaron Telitz il sostituto di Parker Chase scelto dalla AIM Vasser Sullivan per le restanti gare della stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Un paio di giorni fa era stata annunciata la separazione consensuale tra il team e il pilota della Lexus RC F GT3 #14, dovendo così trovare un compagno di squadra per Jack Hawksworth.

La scelta è ricaduta sul nativo del Wisconsin, che correrà in Classe GTD in occasione della gara di Daytona della prossima settimana, dopo esperienze fatte principalmente sulle monoposto ed essere stato protagonista con la compagine di Jimmy Vasser in Endurance Cup nel 2019.

"Sono super contento di unirmi al team AVS per la stagione 2020 dell'IMSA - ha commentato Telitz - E' fantastico poter avere un accordo per tutto l'anno. Con questa squadra avevo già lavorato l'anno scorso e siamo qui per lavorare di nuovo per raggiungere bei risultati. Vogliamo portare a termine il tutto e vincere delle gare!"

Jimmy Vasser ha aggiunto: "Siamo felici che Aaron Telitz diventi un nostro pilota per le restanti gare dell'IMSA 2020. E' un pilota fantastico con cui avevamo lavorato già lo scorso anno per l'Endurance Cup e in IndyCar. Aaron aveva fatto benissimo con noi passando dalle monoposto alle vetture GT e ci ha dato una mano a raggiungere il secondo posto alla 24h di Daytona del 2019".

Confermato invece l'equipaggio della Lexus #12 con Frankie Montecalvo e Townsend Bell al volante.