IMSA | AO Racing sfoggia anche il drago: ecco Spike per la LMP2

La AO Racing ha presentato un'altra innovativa livrea per la stagione 2024 che la vedrà impegnata in IMSA SportsCar Championship per la prima volta con una LMP2.

Bisogna ammettere che in quanto a fantasia, la squadra americana continua a stupire mantenendo una linea davvero unica, accattivante e simpatica.

Dopo il tirannosauro verde 'Rexy' e la sua sorellina rosa 'Roxy' ad apparire sulle Porsche nella passata annata, ora arriva il draghetto 'Spike' a distinguere la Oreca #99 che guideranno PJ Hyett, Paul-Loup Chatin e Matthew Brabham, più Alex Quinn alla 24h di Daytona.

La famiglia di animali di AO si allarga, quindi, con la nuova mascotte di colore viola che ha nei fanali della 07-Gibson LMP2 i suoi occhi, mentre sul muso appaiono i minacciosi denti digrignati e le narici.

La pinna della macchina corrisponde alle ali, distinguibili dalla tonalità arancione, con la coda che si snoda lungo la fiancata dove si può intravedere anche la pancia del draghetto, in posizione di volo e pronto ad attaccare le sue prede, alias i rivali in pista.

Photo by: AO Racing AO Racing, Oreca 07-Gibson LMP2

"Con il suo fascino accattivante, il suo atteggiamento adorabile e un tocco di ferocia, Spike è destinato a catturare i cuori degli appassionati di corse di tutto il mondo", spiega la nota ufficiale del team.

"Spike incarna lo spirito della velocità e dell'entusiasmo aspettando con ansia l'azione della pista. Sotto il suo aspetto simpatico si nasconde una feroce determinazione, che simboleggia l'incessante ricerca della vittoria che rappresenta AO Racing".

"Preparatevi a intraprendere un viaggio stupendo con Spike, che porta nel mondo delle corse multiclasse un mix perfetto di simpatia e tenacia".

Photo by: AO Racing AO Racing, Oreca 07-Gibson LMP2

Il pilota e team principal, Gunnar Jeannette, è raggiante nel raccontare questa nuova e fantastica livrea: "Dopo molti mesi di incubazione, siamo finalmente pronti a far entrare Spike nel mondo delle corse".

"Rexy ha riscosso un tale successo in tutto il mondo nel suo anno di debutto, che abbiamo voluto dare a tutti i fan un drago per cui tifare in LMP2. Ci auguriamo che tutti diano a Spike un caloroso benvenuto nel paddock IMSA".

Molto carino anche il video di presentazione dell'auto, con il 'Grrrr' finale di Spike ad avvisare gli avversari.