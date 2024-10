IMSA | AO presente nel 2025 in LMP2 e GTD PRO con Spike e Rexy

La AO Racing conferma il proprio impegno nell'IMSA SportsCar Championship anche per la stagione 2025 con un doppio ruolo.

Dopo l'esordio di quest'anno in Classe LMP2, la squadra americana avrà ancora al via la sua Oreca 07-Gibson con la riuscitissima livrea del draghetto 'Spike', che si unirà ancora una volta a 'Rexy', il Tirannosauro che corre in Classe GTD PRO sulla Porsche 911 GT3-R 992.

La conferma è arrivata oggi tramite la squadra capitanata da PJ Hyett e Gunnar Jeannette, che prima vogliono portare a termine l'annata corrente, per poi cominciare ad organizzare la prossima scegliendo gli equipaggi, considerando anche che proprio Rexy è ad un soffio dal festeggiare il primo titolo GTD PRO.

#99 AO Racing ORECA LMP2-Gibson: PJ Hyett, Paul-Loup Chatin, Matt Brabham Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

"È un po' surreale pensare che la stagione 2024 sia quasi finita e che ci avviamo alla Petit Le Mans in testa al campionato GTD PRO", ha dichiarato il team principal Jeannette.

"La squadra è cresciuta molto quest'anno ed è stato compiuto un grande sforzo da parte di tutti per arrivare al punto in cui siamo. Non vediamo l'ora di mettere a frutto tutto questo lavoro e di presentarci a Daytona nel 2025 con due vetture in grado di vincere la loro categoria".

#77 AO Racing Porsche 911 GT3 R: Laurin Heinrich, Sebastian Priaulx, Michael Christensen Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Inutile dire che sono confermatissime le livree create dall'idea nata dal figlio di Jeannette (tra le quali anche il Tirannosauro rosa Roxy, sorella di Rexy), che in questi due anni hanno attirato l'attenzione dei fan di tutto il mondo, al di là dei risultati conseguiti sul campo.

"I fan hanno davvero abbracciato Spike, Rexy e Roxy quest'anno, cosa di cui siamo estremamente grati. È molto divertente vedere le famiglie e i bambini entusiasti delle auto e dei personaggi. Non vediamo l'ora che aumenti il sostegno a livello nazionale in tutte le gare del calendario IMSA".