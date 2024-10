IMSA | Alla Petit Le Mans arriva il primo titolo per la Porsche

La 27a edizione della Petit Le Mans di sabato, 10h ideata dal compianto dottor Don Panoz, è stata davvero un classico. C'era tutto: un pubblico (e una folla) da record, una competizione intensa, emozioni a volontà, poche interruzioni in regime di bandiere gialle, e un culmine emozionante quando Renger van der Zande ha effettuato un sorpasso spettacolare sulla Porsche Penske di Nick Tandy alla curva 1 a 15 minuti dalla fine per assicurare un'incredibile vittoria in rimonta al team Cadillac Racing di Chip Ganassi.

C'era molta trepidazione quando un totale di 53 auto si è schierato in una splendida mattinata autunnale, soprattutto se si considera il contesto della gara dell'anno scorso, conclusasi dietro la Safety Car dopo un record di 12 neutralizzazioni. Ma dopo un trio di interruzioni relativamente minori durante i primi 100 minuti, ce n'è stata solo un'altra fino all'ora finale.

L'assenza di caution si è rivelata frustrante per alcuni potenziali contendenti nelle quattro classi (GTP, LMP2, GTD Pro e GTD), che non sono stati in grado di usare la loro abilità strategica per far fronte ad alcuni problemi iniziali.

Tra questi, le due Cadillac. Jack Aitken aveva qualificato la vettura di Action Express in pole position e ha controllato le fasi iniziali fino a quando non gli è stata inflitta una penalità per un sorpasso in regime di bandiera gialla. La vettura è scesa ad un giro dalla testa della corsa dopo che anche il copilota Tom Blomqvist è incorso nelle sanzioni dei commissari di gara, avendo involontariamente mandato la BMW di Jesse Krohn in testacoda alla curva 7.

Anche la Cadillac #01 di Ganassi ha vissuto una fase iniziale drammatica. Il team pensava di aver risolto un problema al sensore di coppia che si era manifestato durante le qualifiche, ma ha ricevuto un avvertimento a soli sette minuti dall'inizio della gara, quando il sistema di monitoraggio dell'IMSA ha rilevato un "mancato rispetto dei parametri controllati del powertrain". Appena 10 minuti dopo, Sebastien Bourdais è stato richiamato ai box con quella che viene definita una "bandiera nera meccanica".

Gli ingegneri del team e della Cadillac hanno lavorato velocemente e diligentemente, insieme al team tecnico dell'IMSA, per identificare il problema, e sono stati certamente fortunati che le tre neutralizzazioni iniziali abbiano fatto sì che la vettura perdesse solo un giro.

Con entrambe le Cadillac in modalità di recupero, la coppia di Porsche 963 di Tandy/Mathieu Jaminet/Kevin Estre e Felipe Nasr/Dane Cameron/Matt Campbell ha preso il controllo della situazione, anche se non è riuscita a scrollarsi di dosso l'Acura ARX-06 #10 della Wayne Taylor Racing with Andretti di Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Brendon Hartley.

The #10 WTR crew was out of luck once again at Road Atlanta, when Taylor was unsighted and hit a stranded Mustang in the dark Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

La Porsche #7 di Nasr, leader della classifica a punti, curiosamente non ha effettuato un pit stop alla prima possibilità durante una neutralizzazione subito dopo 4 ore. Questa manovra non solo ha precluso l'opportunità a diversi team rivali di guadagnare un giro di ritardo, ma ha anche fatto il gioco della Porsche gemella, che ha preso il comando alla ripartenza.

Estre, tuttavia, non è riuscito a trarre il massimo vantaggio, poiché sia la Porsche Proton #5 privata di Alessio Piccariello sia la Cadillac di Blomqvist hanno scelto di non fermarsi ai box e quindi hanno preso la bandiera verde direttamente davanti al francese in testa. Subito dietro c'erano anche Colton Herta, con l'Acura WTR #40, e la Cadillac Ganassi di Scott Dixon, entrambi desiderosi di tornare nel giro di testa.

Ci è voluto un po', ma entrambi sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo. Tuttavia, a metà gara dal termine, avrebbero avuto bisogno di assistenza per rientrare davvero in gara.

Una penalità di drive-through per Tandy dopo 242 giri, in seguito a un contatto con una vettura LMP2, si è rivelata un inconveniente di poco conto, mentre l'inglese si è acceso cercando di recuperare il terreno perduto.

A due ore dalla fine, la gara sembrava ridursi a una lotta diretta tra la Porsche di Tandy/Jaminet/Estre e l'Acura di WTR/Andretti. Anche la Porsche #7 era in lizza, seppur con una strategia di carburante leggermente diversa e dopo aver perso un po' di tempo con Campbell subito dopo un pitstop al 319° giro.

Tandy ha approfittato di un po' di traffico per passare Taylor al comando al 369° giro. A questo punto la gara era in bilico. Entrambi i leader hanno effettuato un pit stop insieme a 392 giri, ma mentre il team WTR Acura è riuscito a mandare Taylor in testa, l'americano è diventato quasi subito un'altra vittima dei pneumatici Michelin freddi, scivolando fuori strada alla curva 3. Tandy è tornato in testa.

L'ultima neutralizzazione è scattata quando la Ford Mustang GTD della Proton di Corey Lewis è rimasta bloccata in strada dopo un pesante contatto all'uscita della curva 5. Un folto gruppo di vetture, tra cui i leader della classifica generale, è stato costretto a mosse azzardate mentre scendeva il buio. Taylor, purtroppo, si è scontrato con la Ford, causando danni ingenti all'angolo anteriore sinistro dell'Acura.

Van der Zande è stato il principale beneficiario, cancellando immediatamente il suo deficit di quasi un giro. L'olandese alla ripartenza ha messo a segno una mossa mozzafiato all'interno della curva 1 ai danni di Tandy, scappando via.

Nasr and Cameron collected the title by finishing third alongside Campbell Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"Ci ho dato dentro", ha detto in seguito - Era una mossa del genere ' o la va, o la spacca' e sono felicissimo".

"Questa è l'ultima grande vittoria che mancava nella nostra bacheca dei trofei", ha aggiunto il proprietario del team Ganassi, riflettendo su diversi errori sfiorati nella classica gara di durata e sull'ultima gara del suo team con Cadillac, che passerà a WTR/Andretti nel 2025.

Penske Porsche si è consolata con la vittoria di Nasr/Cameron nel campionato GTP e nell'Endurance Cup.

Anche le altre classi hanno regalato grandi emozioni, con Steven Thomas/Hunter McElrea/Mikkel Jensen che hanno conquistato la LMP2 per TDS Racing, Franck Perera/Mirko Bortolotti/Jordan Pepper che hanno vinto la GTD Pro con la loro Lamborghini Iron Lynx e la Ferrari del Conquest Racing di Manny Franco/Albert Costa/Cedric Sbirrazzuoli che hanno ottenuto la loro prima vittoria in GTD per meno di un secondo.

Nonostante un cavo di collegamento difettoso al volante, una corsa interrotta fino all'11° posto in GTD Pro è stata sufficiente a Laurin Heinrich per assicurarsi il titolo con la Porsche di AO Racing condivisa con Michael Christensen e Julien Andlauer.

La Mercedes Winward di Philip Ellis e Russell Ward ha conquistato la corona della classe GTD chiudendo all'ottavo posto con Indy Dontje, mentre la gloria della LMP2 è stata conquistata dalla vettura Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports di Nick Boulle e Tom Dillmann.