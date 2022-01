IMSA | AF Corse torna alla 24 Ore di Daytona

AF Corse è già all’opera per la nuova stagione 2022, anzi possiamo affermare che non hanno mai mollato la presa. La stagione 2021 per Amato Ferrari e la sua squadra è stata da incorniciare, ancora una volta, dopo aver vinto tutto il possibile. Il comunicato ufficiale uscito in queste ore, annuncia l’impegno alla 24 Ore di Daytona.

La classica della Florida si preannuncia come sempre agguerrita e i giochi si apriranno dal 21 al 23 gennaio con i test ufficiali, i cosiddetti Roar Before Rolex 24, dove squadre e piloti cercheranno di capire i valori in campo. Un cammino che poi porterà tutti alla gara di tre ore, meglio conosciuta come “Qualifying Race” valevole per la griglia di partenza. La gara partirà il 29 gennaio e sarà la sessantesima edizione.

AF Corse sarà al via nella classe GTD con la 488 #21 che vedrà al volante un equipaggio molto interessante, a partire da Simon Mann (vincitore di tre titoli Pro-Am nel Campionato Italiano Gran Turismo) che sarà affiancato da Toni Vilander, sempre veloce e costante nelle prestazioni e che abbiamo apprezzato lo scorso anno, accanto proprio a Mann in alcune gare in sostituzione di Matteo Cressoni.

Completano la line-up Nicklas Nielsen, campione WEC LMGTE-Am, e Luis Perez-Companc due volte vincitore a Le Mans. Per Mann sarà la seconda partecipazione, dopo le ottime prestazioni dell’edizione 2021. “Non vedo l’ora di tornare a Daytona”, commenta Simon Mann. “Lo scorso anno abbiamo fatto un buon lavoro”, prosegue. “Quest’anno speriamo di fare meglio con Nilsen, Vilander e Perez Companc e ovviamente con AF Corse".