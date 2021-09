IMSA: a Laguna Seca vincono Albuquerque-Taylor e la Corvette #4

DPi

Albuquerque non ha avuto vita facile, avendo riportato un problema ad una presa d'aria della sua ARX-05 #10 griffata Wayne Tayro Racing, dando poi il volante nel finale al compagno Taylor, che ha controllato la situazione fino alla bandiera a scacchi.

Questo dà modo loro di svettare anche in classifica piloti, allungando sui rivali Pipo Derani/Felipe Nasr, terzi con la Cadillac DPi-V.R #31 della ARX.

Il problema di Albuquerque si è manifestato nel secondo stint, quando i sensori hanno indicato l'innalzamento delle temperature sulle gomme posteriori. In WTR al pit stop hanno tolto i detriti incastrati nel condotto, con Taylor che nel successivo cambio pilota si è trovato dietro alla Acura #60 di Olivier Pla (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian), il quale però ha dovuto alzare il piede nell'ultima parte di gara per risparmiare benzina, con Taylor che è tornato in testa ad amministrare il primato.

La lotta per la piazza d'onore ha visto Renger van der Zande superare Nasr, centrando il secondo posto assieme a Kevin Magnussen sulla Cadillac #01 della Chip Ganassi Racing, mentre Pla e Dane Cameron alla fine concludono con un mesto quarto posto.

LMP2

In Classe LMP2, successo per la PR1 Mathiasen Motorsports. Ben Keating/Mikkel Jensen hanno ripreso il primato perso nelle fasi iniziali, fuggendo poi via con la loro Oreca #52 rifilando un giro a quella #8 di Gabriel Aubry/John Farano (Tower Motorsport).



Keating ha beneficiato di una neutralizzazione con uno dei classici "caution" per tornare davanti dopo una partenza da dimenticare, con Jensen che ha completato l'opera.

Tristan Nunez/Steven Thomas sono terzi con la Oreca della WIN Autosport.

GTLM

Finalmente arriva la prima vittoria della Corvette #4 del duo Tandy/Milner, che dopo aver trascorso buona parte dell'anno come comprimari hanno preceduto i compagni della #3, Jordan Taylor/Antonio Garcia.

La #4 ha seguito a lungo la #3, che è stata prima per 68 giri su 74, ma l'ultimo giro di pit stop ha visto i leader uscire lentamente e perdere il primato, con Tandy che di forza al tornantino ha scavalcato Garcia, prendendo il largo fino all'arrivo.

La Porsche 911 RSR-19 #79 della WeatherTech Racing di Cooper MacNeil/Matt Campbell finisce terza.

GTD

E' della Pfaff Motorsports il trionfo per quanto riguarda la categoria riservata alle GT3. Zacharie Robichon/Laurens Vanthoor firmano per la seconda volta la vittoria con la Porsche #9 dopo quella ottenuta a Road America.

Robichon era partito al volante e ha guidato per un'ora prima di dare spazio a Vanthoor, che ha superato Patrick Long (Porsche #16 Wright Motorsports) salendo secondo, per poi scalare la classifica nell'ultima girandola di soste.

Vanthoor passa sul traguardo con 5"512 sulla Lamborghini #1 di Bryan Sellers/Madison Snow (Paul Miller Racing), mentre Long/Trent Hindman sono terzi.

Giù dal podio amaramente Robby Foley/Bill Auberlen, nella prima parte in testa con la BMW #96 della Turner Motorsport, che comunque restano in testa al campionato.

In Top5 c'è anche la Aston Martin Vantage #23 Roman De Angelis/Ross Gunn (Heart of Racing Team).