IMSA: a Charlotte De Quesada per Montecalvo, Era si ritira

Michael De Quesada sarà il compagno di squadra di Townsend Bell sulla Lexus #12 nel weekend che l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship affronterà sabato e domenica a Charlotte solo con le GTLM e le GTD.

Per una volta la sostituzione avviene in seguito ad una bella notizia: Frankie Montecalvo si deve infatti sposare e avendo fissato la data delle nozze prima che la pandemia di Coronavirus facesse rivedere i calendari 2020, ha quindi ha avuto l'ok dalla AIM Vasser Sullivan per pensare a cose più importanti di una semplice gara automobilistica.

Il volante della RC F GT3 è comunque in mani sicure, visto che il 20enne americano ha già corso gli appuntamenti endurance col team e sarà in pista anche per Petit Le Mans e 12h di Sebring (ma sulla #14 insieme ad Aaron Telitz e Jack Hawksworth).

"Siamo molto felici delle nozze di Frankie e quando abbiamo avuto la conferma che non sarebbe potuto essere con noi a Charlotte abbiamo cercato immediatamente una alternativa - spiega il co-proprietario del team, Jimmy Vasser - Michael era ovviamente la scelta migliore, visto che ha guidato la macchina già in due corse endurance quest'anno mostrandosi veloce e competitivo. Inoltre conosce ingegneri, staff e gli altri piloti, per cui era ovvio ci fosse lui sulla Lexus e non vediamo l'ora che inizi il weekend".

De Quesada ha aggiunto: “Purtroppo Frankie non potrà correre, ma penso che il matrimonio sua una buona scusa! Non vedo l'ora di guidare la Lexus con Townsend ancora una volta e lavorare di nuovo coi ragazzi del team".

#18 Era Motorsport ORECA LMP2 07, LMP2: Kyle Tilley, Dwight Merriman, Colin Braun#18 Era Motorsport ORECA LMP2 07, LMP2: Kyle Tilley, Dwight Merriman, Colin Braun Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Era Motorsport con la testa al 2021 mentre Merriman recupera

Nel frattempo, in Classe LMP2 non vedremo più all'opera la Oreca 07-Gibson #18 della Era Motorsports, che ha scelto di rinunciare alle restanti gare della stagione per concentrarsi sul 2021.

“Dopo una prima stagione di debutto molto impegnativa, Era Motorsports ha scelto di ritirare la propria auto dall'IMSA WeatherTech SportsCar Championship per concentrarsi sul 2021 - si legge nella nota ufficiale - La pandemia di COVID-19 ha messo davanti a dure sfide il team, alla quale si aggiunge l'incidente nelle Prove Libere di Le Mans nelle quali Dwight Merriman si è infortunato. Il pilota sta recuperando, ma la squadra ha preferito rinunciare alla Classe LMP2 dell'IMSA per consentirgli di farlo con calma ed essere pronto per il prossimo anno".

Merriman era andato a sbattere violentemente nell'ultima sessione di prove della 24h francese con la LMP2 della IDEC Sport, venendo sostituito in gara da Patrick Pilet.

Il suo compagno di squadra (e proprietario del team Era), Kyle Tilley, ha aggiunto: "Siamo molto dispiaciuti di non poter completare la nostra prima stagione sportiva, ma era la scelta giusta. E' stato un anno caotico e ogni team ha dovuto fare i salti mortali per correre. Noi ci siamo riusciti, ma dopo l'incidente di Le Mans era giusto riunirci e dare modo a Dwight di riprendersi per mettere in piedi il progetto 2021. Ci tengo a dire che non siamo qui a promettere "Torneremo" per poi non farlo. Ci servono i giocatori giusti per affrontare questa partita e ogni pezzo del puzzle dovrà essere al suo posto, per cui ci mettiamo a lavorare a testa bassa".