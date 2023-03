IMSA | 24h Daytona: clamorosa penalità per MSR, ma vittoria salva

Carica lettore audio

Clamoroso epilogo ad oltre un mese dal termine della 24h di Daytona, nella quale i vincitori di Meyer Shank Racing sono stati colti in fallo, ma non privati della vittoria ottenuta nel primo evento dell'IMSA SportsCar Championship.

Gli organizzatori della serie americana hanno comunicato che la squadra legata ad Acura Motorsports, che si era imposta a livello assoluto e in Classe GTP con la ARX-06 LMDh #60, ha manipolato i dati relativi alle pressioni delle gomme Michelin, monitorati dai sensori impostati sui valori minimi previsti dal regolamento.

La cosa incredibile è che, appurata l'infrazione a risultati di gara ufficialmente pubblicati, l'IMSA è stata costretta ad adottare il sistema di penalizzazione previsto dal regolamento (Art. 3.6.6.E.) che evidenzia quanto la mancata osservanza dei Requisiti Operativi è vietata e può comportare sanzioni minime.

#60 Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves, Simon Pagenaud Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

La MSR si trova penalizzata in termini di punteggi, così come i suoi piloti, ma senza che Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves e Simon Pagenaud perdano il trionfo conseguito in Florida il 29 gennaio scorso.

Le sanzioni infatti sono della decurtazione di 200 punti nella classifica piloti e team, e di quella totale relativa alla graduatoria dell'Endurance Cup, oltre alla revoca del premio in denaro assegnato al vincitore.

Inoltre MSR dovrà pagare una multa di 50.000 dollari, con il capo Michael Shank deferito fino al 30 giugno e l'ingegner Ryan McCarthy che si vede revocata l'affiliazione IMSA, sospesa a tempo indeterminato.

La vittoria invece rimane intonsa perché i tecnici di Honda Performance Development (HPD), accortisi del problema, hanno segnalato all'IMSA le anomalie sulle pressioni delle gomme una volta che i risultati ufficiali della gara erano già stati pubblicati.

#60 Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves, Simon Pagenaud Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Dalla squadra hanno diramato un comunicato stampa, arrivato anche a Motorsport.com, per spiegare l'accaduto e scusarsi del fattaccio.

"Vogliamo scusarci con Acura, HPD e tutti i nostri collaboratori. Abbiamo affrontato il problema internamente e il membro del team che è stato responsabile di ciò non fa più parte della squadra".

"Non vogliamo che questo errore metta in ombra l'enorme sforzo che il nostro team, i piloti e tutti i nostri partner hanno compiuto per sviluppare questa nuova vettura LMDh. Consideriamo la questione chiusa e siamo pienamente concentrati sulla ripartenza in vista della 12h di Sebring".