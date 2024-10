IMSA | 2025: Lamborghini conferma la SC63, non c'è Ferrari-Risi

L'IMSA SportsCar Championship ha pubblicato l'elenco degli iscritti alla prossima stagione, sia per quanto riguarda l'intero 2025 della serie nordamericana che per chi prenderà parte agli eventi di Endurance Cup.

Nella conferenza stampa annuale denominata State of Sport che si svolge a Road Atlanta, dove nel weekend si disputerà la Petit Le Mans come round conclusivo del 2024, il Presidente John Doonan ha tolto i veli ai nomi che vedremo in azione l'anno che verrà.

In totale sono 48 gli aderenti all'intera stagione, ai quali si aggiungono i 12 che portano a 56 il numero per quanto riguarda le cinque gare di durata, le quali verranno inaugurate dalla 24h di Daytona di fine gennaio, come da tradizione.

In Florida avremo anche 4 posti in più per arrivare ad una griglia di partenza di 60 vetture totali tra i prototipi di Classe GTP, quelli LMP2, uniti alle GT3 di GTD PRO e GTD.

#63 Iron Lynx Lamborghini SC63: Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Andando ad analizzare nello specifico chi ci sarà, partiamo dalla categoria Regina riservata alle LMDh e per la prima volta con una Hypercar nel gruppo.

Si tratta, come ben sappiamo, della nuovissima Aston Martin Valkyrie di Heart of Racing che scenderà in campo con il #23 per vedersela contro le due Porsche di Penske Motorsport, la nuova coppia di Cadillac preparate dalla Wayne Taylor Racing, più la V-Series.R della Action Express Racing, e le due BMW del Team RLL.

Le Acura verranno invece portate in pista dalla rientrante Meyer Shank Racing with Curb Agajanian, mentre spazio anche alle due Porsche private di cui si prenderanno cura JDC-Miller MotorSports e Proton Competition; quest'ultima la vedremo solo per le tappe di Endurance Cup.

Un'altra notizia importante è la conferma della Lamborghini SC63 messa a punto da Iron Lynx, anch'essa iscritta solamente all'Endurance Cup come avviene quest'anno. La Casa di Satn'Agata Bolognese sta affrontando un periodo di valutazioni e la presenza sul mercato americano è molto importante, come conferma il nome in elenco, dunque bisognerà aspettare annunci su una eventuale pausa dal programma nel FIA WEC, di cui si sta parlando da qualche tempo e che servirebbe a concentrarsi maggiormente sullo sviluppo della LMDh del Toro in chiave 2026, tornando per essere competitivi.

La stessa Lamborghini ha assunto l'impegno in Classe GTD PRO per quel che concerne una Huracan GT3 EVO2 che appare con il #163 e senza ancora una squadra di riferimento ad occuparsene solo per le competizioni Endurance, la quale verrà annunciata in seguito.

#90 KellyMoss with Riley Porsche 911 GT3 R 992: Jake Pedersen, Kay van Berlo, Riley Dickinson, #66 Gradient Racing Acura NSX GT3: Sheena Monk, Tati Calderon, Stevan McAleer Foto di: Michael L. Levitt / Motorsport Images

In questa categoria spicca per la prima volta dopo tanto tempo l'assenza della Ferrari e di Risi Competizione (che forse potremmo rivedere almeno a Daytona).

Come già confermato da tempo, la Paul Miller Racing raddoppia le proprie BMW per affrontare i rivali ad armi pari, a cominciare dalle due Ford Mustang della Multimatic Motorsports e le Corvette della Pratt Miller Motorsports.

Porsche si affida nuovamente alla AO Racing con la 911 'Rexy', Vasser Sullivan presente con la propria Lexus e Pfaff Motorsports prosegue con una McLaren.

Sempre rimanendo in tema GT3, tra gli equipaggi PRO-AM della categoria GTD non ci sarà più alcuna Acura, poiché la Casa giappo-americana ha scelto di fermare la presenza della ormai vecchia NSX.

Vasser Sullivan continua con la seconda Lexus, alla quale si aggiungono le Corvette di AWA e DXDT Racing, le tantissime Ferrari di Conquest Racing, Inception Racing, DragonSpeed, Triarsi Competizione, Dragon Speed e AF Corse (quest'ultima con una coppia di 296 e la #47 per il momento non denominata Cetilar e presente solo in Endurance), e le Aston Martin di Van Der Steur Racing e Heart of Racing.

Lamborghini verrà rappresentata da Forte Racing e Wayne Taylor Racing, le Iron Dames non hanno ancora annunciato invece con quale marchio saranno in pista per le tappe Endurance.

Senza la Acura, Gradient Racing passa alla Ford Mustang, Mercedes è per Korthoff Competition Motors, Lone Star Racing (solo Endurance) e Winward Racing, Wright Motorsports schiera una Porsche e Turner Motorsport una BMW.

#88 Richard Mille AF Corse ORECA LMP2-Gibson: Luis Perez Companc, Nicklas Nielsen, Lilou Wadoux Ducellier Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Infine passiamo alla Classe LMP2, come sempre ben nutrita grazie alla presenza delle due Oreca di United Autosports, unico team a schierare più di una Oreca 07-Gibson. Con esse troveremo anche quelle preparate da Algarve Pro Racing, Tower Motorsports, TDS Racing, Inter Europol Competition, Era Motorsport, PR1 Mathiasen Motorsports, Riley, AO Racing, Pratt Miller Motorsports ed AF Corse.

"L'era d'oro delle corse IMSA è proprio adesso, come dimostra l'ennesimo elenco di iscritti incredibilmente forte e competitivo per la stagione 2025 di tutto il campionato e per l'Endurance Cup", ha dichiarato il presidente dell'IMSA John Doonan.

"La nostra categoria GTP continua a crescere, mentre continuiamo a vedere una forte rappresentanza nelle classi LMP2, GTD PRO e GTD. Siamo immensamente orgogliosi dei team che hanno confermato i loro piani così presto e siamo grati a tutte le nostre parti interessate per aver continuato a fornire ai fan dell'IMSA le migliori gare sportscar".